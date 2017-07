vor 1 Stunde Karlsruhe Teurere Fest-Tickets? "10 Euro sind nach wie vor ein Schleuderpreis!"

Das diesjährige Fest ist vorbei. Es könnte das letzte gewesen sein, bei dem man den "Mount Klotz" für fünf Euro betreten kann. Am heutigen Dienstag tagt der Gemeinderat und debattiert über eine mögliche Preiserhöhung der Tickets. In Zukunft sollen diese doppelt so teuer sein. In einer nicht repräsentativen Umfrage von ka-news spricht sich die Mehrheit für diese Entscheidung aus.