Nach dem erfolgreichen Start am Freitag folgen heute direkt die nächsten Highlights auf dem Karlsruher Familienfestival Das Fest 2017 - zu dem die Veranstalter auch dieses Jahr bis zu 250.000 Besucher erwarten! Heute stehen Künstler wie Sido, Feines Sahne Fischfilet oder Himmelblau auf den Bühnen. ka-news ist wie jedes Jahr live für Sie vor Ort dabei.

+++ 23.00 Uhr +++

Endspurt mit Al Jawala! Wir wünschen Euch noch viel Spaß und sind morgen ab 10 Uhr wieder live für Euch bei Das Fest unterwegs. Bis morgen!

+++ 22.35 Uhr +++

Letzter Hauptbühnen-Act für heute ist Al Jawala - sie starten um 23 Uhr. Das Quintett kommt aus Freiburg und ist für seine partytauglichen Beats bekannt.

+++ 22.23 Uhr +++

Sido ist fertig mit seinem Auftritt! Als Zugabe nahm er noch ein Bad in der Menge - und feierte die letzten Takte vor der Bühne inmitten der Zuschauer.

+++ 22.11 Uhr +++

Wie im Weltraum: Ein erleuchteter Hügel für Sido's "Astronaut", das letzte Stück! Lauthals wird Zugabe gefordert!

+++ 21. 07 Uhr +++

Bereits beim dritten Lied des Deutsch-Rappers sind die Hände oben - der Hügel ist gut drauf und macht mit!

+++ 21.05 Uhr +++

Sido ist auf der Bühne und los geht's!

+++ 20.55 Uhr +++

In wenigen Minuten wird Hip-Hop-Star Sido auf der Hauptbühne erwartet! Der Deutsch-Rapper ist für viele DAS Samstag-Highlight bei Das Fest!

+++ 20.41 Uhr +++

Während es vor der DJ-Bühne schon rund geht! Hier sorgt Kitchen Tunes aktuell für gute Stimmung.

+++ 20.37 Uhr +++

Nahe der DJ-Bühne herrscht entspannte Abendstimmung.

+++ 19.33 Uhr +++

Die Stimmung ist gut vor der Hauptbühne - auch wenn die Hitze die grundsätzliche Bewegungsfreude hemmt - so richtig mag der Funke noch nicht auf den Hügel überspringen. Auch ziehen so langsam einige Wolken auf - das Gute: Es wird ein wenig kühler!

+++ 19.20 Uhr +++

Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor starkem Gewitter über dem Landkreis Karlsruhe. Diese Gewitter-Warnung gilt bis 20 Uhr. Wir drücken die Daumen, dass es trocken bleibt!

+++ 19.05 Uhr +++

Feine Sahne Fischfilet legen los!

+++ 18.07 Uhr +++

Zebrahead spielen auf der Hauptbühne - es ist heiß! Noch ist Platz vor der Bühne und die Wartezeit am Einlass ist übersichtlich.

+++ 17.18 Uhr +++

Der Mount Klotz füllt sich, denn auf der Hauptbühne gibt es gleich Musik! Um 17.30 Uhr kommt die fünfköpfige Punk-Rock-Band aus La Habra Zebrahead auf die Bühne, bevor ab 19.15 Uhr die Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern Feine Sahne Fischfilet das Abendprogramm einleitet.

+++ 16.45 Uhr +++

Gestern noch ein Remis gegen Osnabrück erkämpft und heute schon bei Das Fest! Die KSC-Profis laden zur Autogrammstunde neben der Kulturbühne ein.

+++ 16.35 Uhr +++

Prominenter Besuch bei Das Fest!

+++ 16.20 Uhr +++

Es sind heute auch viele Familien auf dem Festgelände unterwegs, die das Festival-Feeling genießen. Auch vor der Kulturbühne herrscht eine lockere Biergarten-Atmosphäre.

+++ 16.00 Uhr +++

Das Wetter weiß bislang nicht was es will und über der Klotze kann man daher einen munteren Sonne-Wolken-Mix erleben. Regen ist bisher noch nicht in Sicht, auch wenn der Deutsche Wetterdienst heute eine Wetterwarnung ausgegeben hat, in der vor starken Gewittern gewarnt wird.

+++ 15.50 Uhr +++

Noch zeigt sich der Mount Klotz recht grün, denn allzu viele Leute sind noch nicht da. (Da sind wohl noch ein paar müde von den Sportis gestern...)

+++ 15.10 Uhr +++

Auf der Feldbühne geht es auch schon musikalisch zu. Hier spielt das Karlsruher Quartett Finding Harbours seinen beliebten Hardrock-Indiepunk-Sound.

+++ 14.50 Uhr +++

Nicht nur auf den Fest-Bühnen wird einiges geboten - auch außerhalb beim "Fest-Cup" vor der Europahalle geht es rund. Hier zeigen Skater aus ganz Europa ihr Können!

+++ 14.27 Uhr +++

Die Instrumental-Post-Rock-Band Reaching 62 F stehen noch bis 14.50 Uhr auf der Hauptbühne, bevor die Rocker von All Haze Red übernehmen.

+++ 14.00 Uhr +++

Hallo liebe Das-Fest-Freunde! Jetzt startet auch schon der Samstag bei Das Fest! Die Günther-Klotz-Anlage füllt sich bereits langsam. Denkt auch heute an Sonnencreme und den Regenschirm, denn die Sonne knallt bereits kräftig runter und die ersten Gewitterwarnungen sind auch schon raus!