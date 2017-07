Heute heißt es Endspurt bei Das Fest 2017! Es ist der letzte Tag des Karlsruher Familienfestivals, zu dem die Veranstalter auch dieses Jahr bis zu 250.000 Besucher erwartet. Heute auf dem Programm: das Klassikfrühstück, das traditionelle Entenrennen und Amy MacDonald.

+++ 17.40 Uhr +++

Auf der Feldbühne spielten gerade Begnadigte Stimmen. Jetzt steigt gerade ein Karaoke-Wettbewerb bevor ab 18.30 Uhr Down with the Gypsies übernehmen.

+++ 17.30 Uhr +++

Auch am letzten Fest-Tag sieht man auf zufriedene Gesichter und gute Laune in der Günther-Klotz-Anlage. "Das Line-Up ist toll, wie jedes Jahr eine wahre Freude hier zu sein", sagt beispielsweise Fest-Besucher Matthias.

+++ 17.10 Uhr +++

Newcomerin Lotte verabschiedet sich mit einer Zugabe und erntet viel Applaus von den Fest-Besuchern. Ab 17.45 Uhr wird dann Hennig Wehland auf der Hauptbühne sein. Er ist Frontmann der Crossover-Band H-Blockx sowie Mitglied der Söhne Mannheims und Jury-Mitglied von The Voice Kids.

+++ 16.45 Uhr +++

Lotte und ihre Band sorgen für Gänsehautstimmung mit ihrem Song "Glas auf dich". Das Publikum wippt mit den Händen zum Takt der Musik. In den vordernen Reihen wird getanzt.

+++ 16.15 Uhr +++

Über Karlsruhe scheint die Sonne und ein Windchen weht über den Mount Klotz. In wenigen Minuten steht Newcomerin Lotte auf der Hauptbühne.

Die 22-Jährige spielte bereits im Vorprogramm von Max Giesinger und Johannes Oerding - heute hat sie ihren ersten großen Festivalauftritt!

+++ 15.15 Uhr +++

Seit 15 Uhr geht das Programm auf der Hauptbühne weiter. Der Hügel wartet auf Thomas Siffling Flow.

+++ 14.30 Uhr ++

Auf dem Festgelände ist inzwischen ganz schön was los. Man trifft wirklich alle möglichen Kreaturen, unter anderem die von "Stone Age rocks".

+++ 13.45 Uhr +++

Pünktlich um 13 Uhr war es wieder soweit: Das traditionelle Entenrennenrennen startete! Ganze 7.400 Enten sind dieses Jahr an den Start gegangen und hoffen darauf, die schnellste Ente von allen zu sein.

+++ 12.55 Uhr +++

Bei der Kulturbühne ist heute ordentlich was los: Unter dem Motto "Rock den Rasen" können kleine und große Besucher Ihre Tanz-Moves zeigen!

Die Erwachsenen müssen in der Hinsicht noch etwas nachlegen. Auf der Feldbühne zeigten sich die Besucher noch ein wenig verschlafen. Das DJ-Team Hackmann und Breezmann tat aber sein Bestes, um sie aufzuwecken.

+++ 12.50 Uhr +++

Die einen hatten im Vorfeld für heiße Diskussionen gesorgt, der andere sorgte auf der Bühne für heiße Action: Während bei Feine Sahne Fischfilet der Funke nicht so ganz überspringen wollte, präsentierte Sido seine ganz eigene Funken auf der Bühne. Den vollständigen Bericht findet ihr hier.

+++ 12.45 Uhr +++

Unter tosendem Applaus beendete die Staatskapelle gegen 12 Uhr ihr Konzert. Zum Abschluss wurde die Europahymne gespielt. Das Fest ist dieses Jahr Teil des "Take a stand"-Aufrufes, der sich für ein gemeinsames Europa einsetzt.

+++ 10.54 Uhr +++

Auch heute steht wieder einiges bei Das Fest an:

Alle Bilder von den letzten beiden Festivaltagen haben wir hier zusammengestellt.

+++ 10.35 Uhr +++

Schönen guten Morgen aus der "Klotze" in Karlsruhe! Heute startet hier der dritte und damit letzte Tag des Karlsruher Kult-Festivals Das Fest. Um 10.30 Uhr hat die Badische Staatskapelle mit einem Konzert den Tag eröffnet. Trotz des doch wechselhaften Wetters haben sich bereits einige Besucher auf dem Mount Klotz eingefunden, um das Klassikfrühstück zu genießen. Andere warten an der Europahalle derweil gespannt auf den Einlass: