vor 18 Stunden Karlsruhe Live-Ticker: Das war der Freitag bei Das Fest 2017!

Nach langem Warten ist es jetzt endlich wieder so weit: Das Familienfestival Das Fest 2017 beginnt in diesen Minuten. Die Veranstalter erwarten auch dieses Jahr bis zu 250.000 Besucher, die sich die unzähligen Musiker - darunter unter anderem auch Jennifer Rostock, Sportfreunde Stiller oder auch Sido - in der Günther-Klotz-Anlage anhören werden. ka-news ist wie jedes Jahr live für Sie vor Ort dabei.