Das Fest Karlsruhe verwandelt in sechs Wochen die Günther-Klotz-Anlage wieder in ein großes Festival-Gelände! Zwischen dem 21. und 23. Juli spielen zahlreiche Bands und Künstler auf vier Bühnen. Doch noch ist das Line Up nicht komplett - wer könnte weiterer Headliner werden?

Das komplette Line Up für dieses Jahr ist noch nicht bekannt. Für die große Hauptbühne sind bisher La Brass Banda, Äl Jawala, Donots, Amy MacDonald und Sportfreunde Stiller bestätigt. Auf der Feldbühne wird außerdem Rapper Curse auftreten. Am 21. Juni werden die Organisatoren der Karlsruher Event GmbH weitere Top-Acts bekannt geben. Derweil brodelt fleißig die Gerüchteküche rund um Künstler: Wir haben einen Blick in den Suppentopf geworfen.

Alligatoah, Madsen, Sido ?

In Musikforen werden Alligatoah, Madsen, Sido und Van Holzen heiß gehandelt. Durchaus denkbare Optionen - ein Blick in öffentliche Terminkalender zeigt am Fest-Wochenende noch Leere bei den Künstlern. Und wer käme noch in Frage?

Im schweizerischen Luzern, nur etwa drei Autostunden von Karlsruhe entfernt, findet am gleichen Wochenende das neuntägige Festival "Blue Balls Luzern" statt. Schaut vielleicht einer der Künstler vor oder nach seinem Auftritt in der Schweiz beim Fest vorbei? Auf dem Festival spielen unter anderem Xavier Naidoo, Aurora, Walking on Cars und Gregor Meyle...

Beginner, Casper, Bendzko ?

Und dann wären da noch die Künstler, welche aktuell auf Tour sind oder im Spätjahr ihre Deutschlandtournee starten: Rapper Marteria und die wieder gekehrten "Beginner" brachten beispielsweise jeweils ihre neuen Alben auf den Markt und spielten schon beim Schwestern-Festival Rock am Ring/Rock im Park. Auch die Rap-Kollegen MC Fitti und Casper gehen in diesem Jahr noch auf Tournee - letzterer spielt Ende Juni auf dem Festival-Paar Hurricane/Southside. Gerade Casper fühlt sich auf der Festival-Bühne in der Günther-Klotz-Anlage wohl, er war zuletzt 2012 dabei.

Aus der Pop-Ecke wäre Newcomer Wincent Weiss denkbar: Er spielt am Sonntagabend in Reutlingen, nur etwa anderthalb Autostunden von Karlsruhe. Zeit um mit dem Tourbus noch einen Stopp bei "Das Fest" einzulegen, wäre also allemal. Ein Gute-Laune-Garant für den Karlsruher Hügel wäre auch der "Badische Bub" Max Giesinger. Er hätte zumindest theoretisch keine weite Fest-Anreise aus seine Heimatort Waldbronn.

Oder wie wäre es mit Tim Bendzko? Er könnte bei seiner aktuellen Tour einen Zwischenstopp in Karlsruhe einlegen. Etwas fetziger würde es mit Kraftklub in der Klotze werden: Die Rocker aus "Karl-Marx-Stadt" würden als Top-Act die Festivalwiese bestimmt zum Kochen bringen.

Liebe Leser, wir wollen Ihre Meinung wissen: Wen würden Sie gerne auf der Hauptbühne bei Das Fest 2017 spielen sehen? Voten Sie für Ihren Favoriten in unserer aktuellen Umfrage oder schreiben Sie Ihre Bandwünsche einfach in die Kommentarspalte - und wer weiß...