vor 17 Minuten Karlsruhe Für den guten Zweck: Verkauf für Karlsruher Entenrennen gestartet

Zum bereits elften Mal findet das traditionelle "Entenrennen" in Karlsruhe statt. Seit 2007 veranstaltet der Verein der Freunde des Round Table 46 das Rennen auf der Alb, um Finanzmittel für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe einzunehmen. Am vergangenen Samstag startete der Verkauf der Lose.