Am 21. Juli wird in der Günther-Klotz-Anlage bei Das Fest wieder einiges los sein. Doch es ist nicht die einzige Großveranstaltung, die an diesem Tag in der Fächerstadt stattfindet. Zeitgleich treffen in Karlsruhe auch der Karlsruher SC und der VfL Osnabrück aufeinander.

Am 21. Juli wird einiges los sein in der Fächerstadt: Fußball- und Musikfans werden sich dann so wie Familien auf den Weg in die Fächerstadt machen, um entweder die Musik zu genießen, sich in der Günter-Klotz-Anlage zu amüsieren oder eben dem KSC beim Start in die neue Saison im heimischen Wildparkstadion zu unterstützen. Das bedeutet aber auch, dass viele Menschen mit der Bahn, dem Rad oder dem Auto unterwegs sein werden - und das stellenweise zur selben Zeit.

Polizei entspannt trotz Terminkollision

Angesichts der Menschenmengen, die an jenem Freitag nach Karlsruhe pilgern werden, ist die Polizei gefordert. Ein Problem sieht sie trotz der Terminkollision aber nicht. "Wir sehen dem entspannt entgegen", so Fritz Bachholz, Sprecher der Karlsruher Polizei, im Gespräch mit ka-news.

Zum einen sei bei Das Fest am Freitag noch nicht mit einer Höchstzahl der Besucher zu rechnen, zum anderen schätzt er das Heimspiel gegen Osnabrück nicht als Hochrisikospiel ein, welches eine Vielzahl an Polizeikräften benötigen würde. Ein Problem sieht Bachholz eher beim Thema Verkehr. Der Polizeisprecher hat für alle, die zum KSC oder zu Das Fest wollen, einen Rat: "Es wird an dem Tag besser sein, auf den ÖPNV umzusteigen." Auf den Straßen rechnet er mit einer erhöhten Verkehrsbelastung.

Die Karlsruher Polizei wird am Fest-Wochenende die Sicherheitskräfte der Veranstalter in der Günther-Klotz-Anlage unterstützen. Mindestens 100 Beamte werden während des Festivalwochenendes eingesetzt werden. Des Weiteren müssen sich die Festival-Besucher in der "Klotze" auf großangelegte Rucksackkontrollen einstellen.