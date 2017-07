vor 1 Stunde Karlsruhe Das Fest 2018: Linke fordert Abschaffung des Eintrittspreises

An diesem Wochenende ist Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage in vollem Gange. Im kommenden Jahr könnten die Preise für die Tickets verdoppeln, wenn der Gemeinderat am Dienstag grünes Licht für eine Erhöhung gibt. Die Karlsruher Linke fordert nun, das Fest wieder komplett kostenlos für Besucher zu machen.