Das Fest 2017 steht in den Startlöchern: In einer letzten Pressekonferenz informierten die Veranstalter über Änderungen und Neuigkeiten: Als Ersatz für Jack Savoretti wird am Sonntag auf der Hauptbühne Ex-H-Blockx-Frontmann Henning Wehland die Line-Up-Lücke schließen. Extra-Tickets gibt es für den Klassik-Sonntag und von Rucksäcken raten die Fest-Macher ab.

Aus persönlichen Gründen hatte Jack Savoretti seinen Auftritt um 17.45 Uhr auf der Hauptbühne absagen müssen - am Mittwoch verkündeten die Fest-Macher der Karlsruher Event GmbH den Ersatz: Henning Wehland ist Mitglied der Söhne Mannheims und Ex-Frontmann der H-Blockx. Er veröffentlichte Anfang 2017 ein neues Soloalbum ("Der Letzte an der Bar"), welches das Bühnenprogramm bestimmen dürfte.

1.500 Klassik-Tickets vorrätig

Am Sonntag ist traditionell Klassik-Tag auf dem Fest: In diesem Jahr wird die Badische Staatskapelle um 10.30 Uhr das Fest eröffnen. Für die Freunde der klassischen Musik gibt es noch einen Ticketvorrat für den Sonntagvormittag: Sie sind an der Ticketkasse an der Europahalle erhältlich.

Das Fest zeigt in diesem Jahr sprichwörtlich Flagge für Europa: Auf dem Gelände weht neben der städtischen "Karlsruhe zeigt Flagge", die Europafahne sowie eine "Take a stand"-Flagge. Das abstrakte Herz auf gelben Grund ist Zeichen einer europäischen Festival-Initiative. Das Ziel: Sozialen Zusammenhalt stärken und Bewusstsein und Toleranz gegenüber andren Kulturen, Geschlechtern, Rassen, Religionen, sexuellen Orientierungen, Hautfarben und Herkunftsländern zu fördern. "Das Fest wird nicht politisch", versichert Projektleiter Sven Varsek, "wir sind aber ein Teil der europäischen Gemeinschaft".

Man wolle die gute und aufgeschlossene Festivalstimmung nutzen, um Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Die Initiative entstand zeitgleich zur pro-europäischen Bewegung "Pulse of Europe". Zum Abschluss des Klassik-Konzerts wird die Staatskapelle die Europa-Hymne - Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" - spielen. "Als klares Zeichen für Europa", so Fest-Chef Martin Wacker.

Lange Wartezeiten mit Rucksack

In diesem Jahr wird es auf dem Fest zum ersten Mal intensive Rucksack-Kontrollen geben: Die Fest-Macher empfehlen nur das Nötigste für das Festival mitzubringen - dieses sollten alles in einen "Turnbeutel" (zirka DINA4-Format") passen. "Wer mit dem Rucksack kommt, muss mit langen Wartezeiten rechnen", so Wacker, "lasst den Rucksack zu Hause!"

Viele Utensilien wie kostenlosen Sonnenschutz stellen die Fest-Partner auf dem Gelände bereit, versprechen die Veranstalter. Aufgrund der Kontrollen wird in diesem Jahr zu frühzeitiger Anreise geraten. Was darf mit aufs Fest? Die Infos gibt es in einem weiteren Artikel.

Für Anreisende mit dem Fahrrad gibt es auch in diesem Jahr bewachte Fahrradparkplätze: Sie sind in der verlängerten Südendstraße sowie am Anna-Walch-Haus zu finden. Schilder weisen den Weg zu den bewachten und ausgeleuchteten Stellflächen.

Für die Abreise haben die Fest-Veranstalter eine Bitte an die Besucher: "Wir danken den Anwohnern und Anliegern für Ihr Verständnis", so Wacker, damit dies auch künftig so bleibe, appelliert der Fest-Chef an die Besucher, das Gelände ruhig zu verlassen und Lärm zu vermeiden.

Weitere Informationen zur Initiative "Take a stand": https://www.take-a-stand.eu/