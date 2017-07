vor 56 Minuten Karlsruhe Das Fest 2017: Mit KA-WLAN kostenlos am "Mount Klotz" surfen!

Am Wochenende ist es wieder soweit: Am Freitag startet offiziell Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage. In diesem Jahr auch mit kostenlosen KA-WLAN auf dem Gelände rund um den Mount Klotz.