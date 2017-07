vor 57 Minuten Karlsruhe Das Fest 2017: Kein Grund für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Nach Randale und sexuellen Übergriffen auf dem Schorndorfer Volksfest sehen die Veranstalter von Das Fest in Karlsruhe keinen Anlass für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. "Unser Besucherprofil unterscheidet sich deutlich von dem in Schorndorf", sagte am Dienstag der Sicherheitsbeauftragte des Open-Air-Festivals, Markus Wiersch.