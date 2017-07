vor 1 Stunde Karlsruhe Das Fest 2017: Hier gibt's alle Bilder vom Sonntag!

Und so schnell wie es kam, ist es auch schon wieder Geschichte: Das Fest 2017. Für alle, die dabei waren und nochmal in Erinnerungen schwelgen wollen, gibt es hier alle Bilder vom Fest-Sonntag. Und alle, die nicht dabei sein konnten, sehen, was sie verpasst haben!