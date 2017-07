Der Countdown läuft: Um 16.30 Uhr öffnen sich die Pforten für Das Fest in der Günther Klotz-Anlage. Jedes Jahr werden zu dem Kult-Fest rund 250.000 Menschen erwartet. Aber wird das Fest-Wochenende sommerlich-heiß oder fällt es ins Wasser?

Der Blick auf die Wetteraussichten in Karlsruhe für das kommende Wochenende fällt gemischt aus. Der erste Festivaltag startet zwar mit Temperaturen zwischen 24 bis voraussichtlich 29 Grad mit sommerlich-warmen Temperaturen, aber auch mit Wolken. Wetterwarnungen für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe liegen bislang noch nicht vor.

Auf heiße Temperaturen haben sich die Fest-Veranstalter, die vor Ort auch in Kontakt mit Meteorologen stehen, nach eigener Aussage gut vorbereitet. Für Getränke an den Ständen sei gesorgt, versprechen sie in einer Pressemitteilung. Dennoch empfehlen die Organisatoren den Besuchern, an eine Kopfbedeckung und Sonnenschutzcreme zu denken. "Wer seine Haut nicht bereits im Vorfeld mit Sonnenschutzcreme eingerieben hat, kann dies noch auf dem Festivalgelände bei den kostenlosen Sonnenmilchladestationen nachholen."

Fest-Veranstalter werden Besucher informieren

Doch auch an Regenschutz sollte, so der Ratschlag der Fest-Organisatoren, gedacht werden. Nicht ohne Grund: Die Wetteraussichten für Samstag sagen warmes, aber nasses Wetter voraus. Bei Temperaturen bis zu 28 Grad muss über den ganzen Tag mit Regenschauern gerechnet werden. Abends besteht dann auch das Risiko von Gewittern.

Die Fest-Veranstalter erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass es auf dem Gelände in der Günther-Klotz-Anlage keine Möglichkeiten zum Unterstellen gibt. "Hier empfiehlt sich ein Regencape, denn Schirme sind auf dem Festivalgelände zwar in kleinster Ausführung zugelassen, stören dennoch gewaltig beim Genuss der Bands auf den Bühnen", teilen sie in ihrer Pressemeldung mit.

Der Sonntag wiederum startet nach aktueller Wettervorhersage mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Die Veranstalter wollen aber nach eigener Aussage vor Ort den Himmel unter Beobachtung halten und gegebenenfalls die Fest-Besucher informieren.