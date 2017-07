vor 20 Minuten Karlsruhe Das Fest 2017: Diese ka-news-Playlists verkürzen die Wartezeit!

Schon bald ist es soweit: Dann startet Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe. Die Vorfreude auf Sido, Jennifer Rostock, die Sportfreunde Stiller und Co. steigt. Mit unseren "Das Fest 2017"-Playlists auf Spotify können Sie sich schon jetzt auf die bevorstehenden Musikacts einstimmen.