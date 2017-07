In weniger als zwei Wochen ist es wieder soweit: Dann verwandelt sich die Günther-Klotz-Anlage im Rahmen von Das Fest in eine Feiermeile. Mit dabei: die Punkband Feine Sahne Fischfilet. Die Musiker haben nun im Vorfeld des Festivals eine Diskussion ausgelöst. Die Karlsruher AfD fordert eine Absage an die Band.

Den beiden AfD-Stadträten Paul Schmidt und Marc Bernhard ist die Band Feine Sahne Fischfilet ein Dorn im Auge. In einer Pressemitteilung fordern sie im Namen der Karlsruher AfD eine "sofortige Absage an die linksextreme Gruppe". Schmidt davon ist überzeugt, dass es sich bei Feine Sahne Fischfilet nicht einfach nur um eine ganz normale Band handele, sondern um eine "Gruppe von Linksextremisten, die regelmäßig vom Verfassungsschutz beobachtet wird".

Stadträte wenden sich an Fest-Veranstalter

Tatsächlich war die Band 2011 in den Fokus des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern geraten. Die Band war aufgrund einzelner Songtexte und einer angeblichen Anleitung zum Bau eines Molotow-Cocktails in die Kritik geraten. Medienberichten zufolge stufte der Verfassungsschutz die Band in einem Bericht damals als staatsfeindlich ein. Diese Beurteilung war seinerzeit nicht unumstritten. Für die Karlsruher AfD sind die damaligen Berichte aber auch heute noch ein Grund zur Sorge.

"Es handelt sich um eine Band, die solch völlig enthemmten Gewaltorgien, wie wir sie gerade in Hamburg (Anm. d. Redaktion: Gemeint sind die Ausschreitungen im Rahmen des G20-Gimpfels in der Hansestadt) erleben mussten, verherrlicht. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Hamburg zeigen doch deutlich, wohin uns die jahrelange politische Verharmlosung des gewalttätigen Linksextremismus gebracht hat", so AfD-Stadtrat Marc Bernhard. Die AfD-Stadträte fordern daher die Veranstalter auf, den Auftritt der Band abzusagen.

Veranstalter erteilen AfD-Forderung klare Absage

Auf Nachfrage von ka-news heißt es vonseiten der Karlsruher Event GmbH (KEG), die Das Fest organisiert, dass die Kritik an der Band nicht unbekannt sei. Die Fest-Veranstalter stellen sich aber ganz klar hinter ihren Act. Das Fest stehe seit Jahrzehnten für Offenheit - und die Formation Feine Sahne Fischfilet passe mit "ihrem starken Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in das Programm des Festivals". Nach Einschätzung der KEG steht die Punk-Band für Dialog, Diskurs und die Vermittlung zwischen politischen Lagern.

Aufrufe zur Gewalt bei Konzerten habe es nicht gegeben. Zudem stehe kein Titel der Band auf einem Index. "Richtig ist, dass die Band vor drei Jahren im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern erwähnt wurde, seit fast zwei Jahren findet man dort keine Erwähnung von Feine Sahne Fischfilet mehr", heißt es im Statement der KEG weiter. Nach Angaben der Veranstalter wird jede Band vor der Buchung von einem Booking- und Sicherheitsteam vorab besucht.

"Wir glauben, dass das jahrelange Engagement und die aktuellen Auszeichnungen sowie Nominierungen nicht durch einen zehn Jahre alten Text, der seit sieben Jahren nicht mehr zur Aufführung kommt, so negativ gewichtet werden kann, um damit ein Auftrittsverbot ableiten zu können oder zu dürfen. Künstler und Musiker durchleben Wandel- und Lernprozesse - sie haben die Chance, sich zu entwickeln", stellt die KEG klar.