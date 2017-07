vor 1 Stunde Karlsruhe Das Fest 2017: 250.000 Besucher feiern in der "Klotze"

Am Wochenende fand in Karlsruhe Das Fest statt. Nach dem Festival in der Günther-Klotz-Anlage ziehen die Organisatoren ein positives Fazit: Eine viertelmillion Besucher hätten eine "friedliche Riesenparty am legendären Mount Klotz" gefeiert.