10. Karlsruher Entenrennen: 40.000 Euro gehen an Kinder-Projekte

Es gehört zu Das Fest seit Jahren dazu: das traditionelle Entenrennen für den guten Zweck. Knapp 40.000 Euro wurden bei der vergangenen Veranstaltung gesammelt. Sie wurden vergangene Woche an 20 gemeinnützige Kinder-Projekte in Karlsruhe übergeben.

Wie die Sponsoren in einer Pressemitteilung erklären, wurde das Geld am Donnerstag, 23. März, im Einkaufscenter Ettlinger Tor übergeben. Zu den Empfängern gehören unter anderem die Karlsruher Vereinigung, SMA Deutschland, Siebenstein, der Kinderhospizdienst und das Musikmobil. Auch 2017 wollen die Organisatoren wieder mit dem Entenrennen an den Start gehen.