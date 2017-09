vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news-Sonntagsfrage: AfD und FDP gewinnen an Leserstimmen

Kommenden Sonntag wird in Deutschland der 19. Bundestag gewählt. Ob in der Öffentlichkeit auf Plakaten, im Internet oder in live: Der Wahlkampf geht aktuell in die letzte Runde. Eine Woche vor den Wahlen wollten wir wissen: Welcher Partei würden Sie Ihre Zweitstimme geben, wenn bereits jetzt gewählt werden würde?