vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news-Sonntagsfrage: AfD liegt vorne - CDU und SPD abgeschlagen

In weniger als fünf Wochen wird in Deutschland der neue Bundestag gewählt, der Wahlkampf ist aktuell in vollem Gange. Bei ka-news war es daher Zeit für eine Sonntagsfrage. Wir wollten wissen: Wen würden Sie wählen, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre?

Das Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage: Insgesamt 2.346 Stimmen wurden bei der ka-news-Sonntagsfrage abgegeben. Der klare Spitzenreiter: die Alternative für Deutschland (AfD) mit 43,65 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft in dieser Umfrage sind die CDU und CSU. Die Christdemokraten holen in der ka-news-Sonntagsfrage 14,88 Prozent. Etwa gleichauf dahinter landen SPD (9,68 Prozent), die FDP (9,34 Prozent) sowie die Linke (9,08 Prozent). Bündnis 90/Die Grünen holen in der Sonntagsfrage gerade einmal 6,27 Prozent. Kleinere Parteien haben in der Sonntagsfrage 4,52 Prozent der Stimmen erhalten. 2,58 Prozent der Teilnehmer wiederum gaben an, überhaupt nicht wählen zu gehen. Deutschlandweit CDU/CSU ganz klar vorne Damit unterscheidet sich das Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage deutlich von anderen Umfragen verschiedener Meinungsforschungsinstitute. Sowohl das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD Allensbach), die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen (Forsa) als auch die Meinungsforschungsinstitute Emnid und Infratest dimap sehen in ihren aktuellen Umfragen die Union mit 39 Prozent ganz klar vorne. Die SPD holt in diesen Umfragen zwischen 23 und 25 Prozent der Stimmen. Die FDP würde es laut diesen Umfragen mit Werten zwischen acht und neun Prozent nach der Wahlschlappe 2013 wieder in den Bundestag schaffen. Etwa gleichauf mit der FDP wäre die Linke mit neun Prozent der Stimmen. Abgeschlagen dahinter: die Grünen mit Werten zwischen sieben und acht Prozent. Und die AfD? Der Spitzenreiter in der ka-news-Sonntagsfrage muss sich in den deutschlandweiten Umfragen mit wesentlich geringeren Zahlen begnügen. Bei den vier größten Meinungsforschungsinstituten landet die Alternative für Deutschland bei sieben bis acht Prozent. Die Zahlen der genannten Meinungsforschungsinstitute gelten mit über 1.000 Befragten als repräsentativ. Die ka-news-Sonntagsfrage ist nicht repräsentativ.