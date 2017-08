In knapp vier Wochen, am 24. September, wird der neue Deutsche Bundestag gewählt. Die Karlsruher Kandidaten bekommen dabei Unterstützung von den Spitzenkandidaten ihrer Partei- mit einer Ausnahme: CDU-Kandidat Ingo Wellenreuther muss ohne die Unterstützung von Kanzlerin Angela Merkel auskommen.

In der heißen Phase des Wahlkampfes gehen die Spitzenpolitiker zusammen mit ihren lokalen Kandidaten auf Stimmenfang. So auch in Karlsruhe: Fast alle Parteien haben einen Besuch ihrer Spitzenkandidaten oder anderer namhafter Politiker angekündigt. Ein Name fehlt allerdings: Angela Merkel wird der Fächerstadt in diesem Jahr keinen Besuch abstatten.

Heidelberg, Heilbronn, Ulm und Reutlingen statt Karlsruhe

So wird die Kanzlerin nur einen Auftritt in Nordbaden absolvieren, und zwar in Heidelberg. In Baden-Württemberg wird die CDU-Chefin ansonsten noch in Ulm, Heilbronn und Reutlingen zugegen sein. Warum nicht in Karlsruhe? Grundsätzliches Interesse an einem gemeinsamen Auftritt der Kanzlerin und dem CDU-Kandidaten Ingo Wellenreuther habe es durchaus gegeben, wie David Ruf, der persönliche Referent des Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordneten, auf Nachfrage von ka-news erklärt.

Das Verhältnis zwischen der CDU-Chefin und dem Karlsruher Spitzenkandidaten der Union bewertet Ruf als "stets offen und von gegenseitigem Respekt geprägt". "Herr Wellenreuther und Frau Merkel haben in der Vergangenheit in der Bundestagsfraktion stets gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dies gilt sowohl für die Zeit, in der Angela Merkel Fraktionsvorsitzende war als auch für ihre Zeit als Bundeskanzlerin", teilt er mit. "Angela Merkel hat Herrn Wellenreuther auch bereits mehrfach persönlich bei Wahlkämpfen in Karlsruhe unterstützt."

"Haben keinen Einfluss auf Terminplanungen"

Der Grund sei ein anderer: "Grundsätzlich ist es so, dass über die Anzahl der Auftritte der Bundeskanzlerin und die Örtlichkeiten ausschließlich die Bundesgeschäftsstelle der CDU im Konrad-Adenauer-Haus entscheidet. Einzelne Kreisverbände oder die CDU Baden-Württemberg haben aus verschiedensten Gründen keinerlei Einfluss auf die Terminplanungen", erklärt der Pressereferent weiter.

Das bestätigt auch die CDU-Pressestelle auf Nachfrage von ka-news: "Die Orte für Wahlkampfauftritte der Parteivorsitzenden werden von der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Absprache mit den Landesverbänden und den Kandidaten festgelegt. Dabei spielen Kriterien wie regionale Verteilung, Verfügbarkeit von Hallen oder Plätzen eine Rolle."

Ganz ohne Unterstützung muss Wellenreuther aber nicht auskommen. Unterstützung bei den anstehenden Terminen bekommt der Karlsruher CDU-Kandidat vom Bundestagsabgeordneten Clemens Binniger, Peter Hauk, dem Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Baden-Württemberg, dem Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, Jens Spahn sowie EU-Kommissar und Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger.

Die Termine aller Spitzenpolitiker und -kandidaten in Karlsruhe finden Sie hier im Überblick.