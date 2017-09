vor 3 Stunden Stuttgart Südwest-Parteien beraten über Folgen der Bundestagswahl

Die grün-schwarze Koalition im Südwesten könnte treibende Kraft für ein Bündnis mit der FDP nach der Bundestagswahl in Berlin werden. So sieht es auch ein Politologe. In Stuttgart kommen die Südwest-Parteien zu womöglich richtungsweisenden Sitzungen zusammen.