vor 16 Minuten Karlsruhe Riesiger Spiegel in Karlsruhe: Aktion für mehr Demokratie auf dem Marktplatz

Am Donnerstag, 21. September, ist der Marktplatz in Karlsruhe Schauplatz einer ungewöhnlichen Aktion: Von 11 bis 16 Uhr wird dort ein riesiger Spiegel aufgestellt sein. Der Verein Mehr Demokratie ruft die Menschen auf, einen Blick in den Spiegel zu werfen, sich dabei ihrer Macht in der Demokratie bewusst zu werden und mit anwesenden Karlsruher Bundestagskandidaten zu diskutieren.