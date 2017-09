Der Skandal um gefälschte Abgaswerte bei VW und Porsche zieht größere Kreise: Nach neuesten Medienberichten soll auch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in der Affäre verwickelt sein. Das sagt Michel Brandt (Linke) zu diesem Thema.

Wie ist Ihre Position? Wie positionieren Sie sich im Umfeld von Lobbyismus - wie schützen Sie sich und Ihre Politik vor Einflussnahme durch Interessengruppen?

"Die Linke ist die einzige Partei, die keine Spenden von Banken und Konzernen an nimmt. Wir machen unabhängige Politik. Leider greift der Lobbyismus immer weiter um sich. Grade in der Automobilindustrie ist die Verstrickung enorm. Es mangelt auch hier an Transparenz. Der Übergang von vielen Politiker*innen in die Wirtschaft ist fließend. Wir wollen dort klare Regeln schaffen. Wir fordern verbindliche Lobby-Register und ein Verbot von Konzernspenden an Parteien."