Der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange. Und wie stehen die Karlsruher Kandidaten zur EU? Wie könnte man sie verbessern? Über diese und andere Fragen wollen die Verantwortlichen der "Pulse of Europe"-Bewegung am heutigen Sonntag bei einer Podiumsdiskussion auf dem Friedrichsplatz diskutieren.

Nachdem bei den Wahlen in unseren Nachbarländern bereits pro-europäische Erfolge erzielt werden konnten, blicke man bei "Pulse of Europe" nun gespannt den Bundestagswahlen im eigenen Land entgegen, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung erklären. Am Sonntag hat die Karlsruher Bewegung zu einer Podiumsdiskussion um 14 Uhr auf dem Friedrichsplatz mit den Bundestagskandidaten aus der Fächerstadt eingeladen.

Mit dabei: Ingo Wellenreuther (CDU), Parsa Marvi (SPD), Sylvia Kotting-Uhl (Grüne), Michel Brandt (Linke) und Ullrich Eidenmüller als Vertretung für den FDP-Kandidaten Michael Theurer. Im Anschluss an die moderierte Debatte haben Bürger die Möglichkeit, weitere Fragen an die Politiker zu richten oder eigene Ansätze zum Thema Europa am offenen Mikrofon einzubringen.