Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) sprach am Mittwochabend im Karlsruher Restaurant Besitos über das Thema "Perspektive Zukunft - wie Deutschland wirtschaftlich stark bleibt" und fand deutliche Worte zu Fahrverboten, Vollverschleierung und seiner Position zu Angela Merkel als Kanzlerin.

Jens Spahn (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium der Finanzen unterstützte am Mittwochabend mit seinem Besuch in der Fächerstadt, den CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt, Ingo Wellenreuther, im Wahlkampf.

Unter dem Motto "Perspektive Zukunft - wie Deutschland wirtschaftlich stark bleibt" erklärte Spahn, dass man auch darüber nachdenken solle, wie gut es uns in Deutschland gehe. "Noch nie gab es ein besseres Deutschland als heute. Noch nie haben wir 70 Jahre Frieden und Freiheit in Deutschland gehabt", so der Bundesfinanzsekretär. Auch wies Spahn auf die niedrige Arbeitslosenzahl hin, die nicht als selbstverständlich zu betrachten sein sollte.

"Unsere Gesellschaft wird immer älter und fitter und die Lebenserwartung in Deutschland steigt täglich um sechs Stunden", so das CDU-Mitglied. Hier nennt Spahn die Durchsetzung der Flexi-Rente in Hinblick auf eine Kultur des längeren Arbeitens. Gleichzeitig greift der CDUler die duale Ausbildung auf: "Natürlich brauchen wir Akademiker aber wir brauchen auch Tischler, Elektriker usw. Diese Berufe werden in Zukunft mehr verdienen. Eine duale Ausbildung ist ein guter Weg und sicherlich kein Bildungsabstieg. Die CDU möchte die duale Ausbildung stärken".

"Von Fahrverboten halte ich nichts!"

"Deutschland ist ein reiches Land. Das Geld ist da - doch wir bekommen es nicht verbaut", erklärte Spahn. Man muss sich fragen, wo man besser werden kann: "Der Berliner Flughafen wird nicht fertig weil Geld fehlt – der Stuttgarter Tunnel übrigens auch nicht", merkt Spahn an. Man brauche mehr Dynamik um vorne dabeizubleiben. Er fordert eine Offenheit für Technologie und Wandel "damit die Technologie hier stattfindet und nicht im Silicon Valley oder in China." Als konkretes Beispiels nennt Spahn das autonome Fahren: "Das autonome Fahren wird kommen, die Frage ist nur: Werden wir das umsetzen oder jemand anders?".

Zum Thema Dieselmotoren und möglichen Fahrverboten nahm Spahn klar Stellung: Von Fahrverboten halte ich nichts! Die Politik sollte nicht die Technik vorgeben, da kennen sich andere besser aus. Auch dürfen die Pendler nicht das ausbaden müssen, was andere verursacht haben." Statt Fahrverboten sollten, so Spahn, verstärkt intelligente Verkehrskonzepte entwickelt werden.

"Vollverschleierung gehört nicht nach Deutschland"

Um die innere Sicherheit zu stärken will die CDU eine Mitarbeitererhöhung bei der Polizei und der Justiz. Die Videoüberwachung soll ebenfalls verstärkt sowie eine irreguläre Migration gestoppt werden. "Viele wollen ein besseres Leben und das kann ich auch verstehen", sagte Spahn. "Es geht darum Einwanderung gezielt zu steuern. Irreguläre Integration muss überwunden werden, denn Schleuser und Schlepper dürfen nicht entscheiden wer nach Deutschland kommt", so Spahn weiter.

Kein Verständnis zeigte Spahn gegenüber Menschen, die in dritter Generation in Deutschland leben, mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind und trotzdem die Fahne für Erdogan und die Todesstrafe hissen. "Man sollte sich zumindest ein bisschen für das Land interessieren in dem man lebt und sich fragen wo man mit anpacken kann - und nicht nur Anträge stellen", so der Bundesfinanzsekretär. "Kulturelle Unterschiede können bereichernd sein. Ich bin kein Rassist, aber - ist eine Vollverschleierung eine offene Gesellschaft? Für mich gehört Vollverschleierung nicht nach Deutschland", so Spahn weiter.

"Angela Merkel muss Kanzlerin bleiben"

Abschließend wies Spahn darauf hin, dass es ein Unterschied ist, ob man über Probleme spricht um sie zu lösen oder die Menschen zu spalten. "70 sein ist nicht schön, die Alternative aber nicht besser", merkt Spahn an, der bis Sonntag dafür kämpfen wird, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. "Seit dem Brexit und Trump muss doch klar sein, dass es wichtig ist wer ein Land regiert", so Spahn.