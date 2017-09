Wer wird in Karlsruhe das Direktmandat holen? Und welche Karlsruher Kandidaten schaffen über die Landeslisten den Sprung in den 19. Deutschen Bundestag? ka-news ist am Wahlsonntag im Rathaus vor Ort und tickert live über Ergebnisse, Emotionen und Reaktionen.

Aktualisierung, 23 Uhr: Grüne sind zweitstärkste Kraft in Karlsruhe

Inzwischen gibt es ein vorläufiges Endergebnis für den Wahlbezirk Karlsruhe Stadt. Dieses sieht bei den Zweitstimmen wie folgt aus:

CDU: 27,9 Prozent

Grüne: 18,3 Prozent

SPD: 16,9 Prozent

FDP: 11,9 Prozent

AfD: 10,4 Prozent

Die Linke: 9,6 Prozent

21.25 Uhr

Das Direktmandat holte erneut Ingo Wellenreuther (28,6 Prozent). Parsa Marvi holte 23,6 Prozent. Sylvia Kotting-Uhl von den Grünen erreichte 17,6 Prozent, gefolgt von Marc Bernhard (10 Prozent), Michael Theurer (FDP) und Michel Brandt (7,6 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei 77,5 Prozent.

Nach 244 ausgezählten Wahlkreisen liegt Ingo Wellenreuther mit 28,5 Prozent an der Spitze und gewinnt aller Voraussicht nach das Direktmandat. Parsa Marvi folgt mit 24 Prozent, Die Grünen sind auf Platz 3 (17,5 Prozent). Die aktuellen Ergebnisse der Auszählungen gibt es im Ereignisdienst der Stadt Karlsruhe unter folgendem Link: https://www.karlsruhe.de/b4/buergerengagement/wahlen/bundestagswahlen/btw2017/wahlergebnis.de

Der Live-Ticker aus dem Karlsruher Rathaus ist beendet.

21.15 Uhr: Wellenreuther für Jamaika-Koalition

Ingo Wellenreuther erscheint gegen 20.45 Uhr im Rathaus: "Der Vorsprung ist relevant groß, wenn sich das so bestätigt, fühle ich mich natürlich sehr gut." Als "großer Gewinner" möchte er sich aber noch nicht bezeichnen, da die CDU sowohl im Bund als auch im Land Baden-Württemberg stark verloren hat. Er spricht sich im Gespräch mit ka-news positiv für eine Jamaika-Koalition aus.

20.43 Uhr: SPD enttäuscht über Ergebnisse

Parsa Marvi ist zur den Ergebnissen und die aktuelle politische Situation: "Das ist ein absoluter Hammer. Eine 'rassistische, anti-europäische Kraft' ist in den Bundestag eingezogen. Und das sogenannte Links-Lager (SPD, Grüne, die Linke) schrumpft immer weiter zusammen. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass die SPD ihre Rolle jetzt annimmt." Die SPD müsse jetzt analysieren, warum das Wahlergebnis so ausgefallen ist und warum die SPD solche massiven Verluste erlitten habe, so Marvi.

Johannes Stober, ehemaliger Landtagsabgeordneter und Politiker aus Karlsruhe, ist "sehr enttäuscht über das Ergebnis der SPD". "Uns ist nicht gelungen, das Thema soziale Gerechtigkeit durchzubringen, über die Gründe müssen wir jetzt in Ruhe nachdenken - das hat sicherlich auch was mit der großen Koalition zu tun. Wir haben uns da nicht ausreichend positioniert"

20.29 Uhr: Für CDU ist Wahlergebnis "akzeptabler Erfolg"

Karlsruher Wirtschaftsbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz äußert sich lieber vorsichtig zu den bundesweiten Hochrechnungen und möchte das endgültige Endergebnis abwarten: Es sei trotz eines akzeptablen Erfolgs, aber ein großer Verlust für CDU/CSU.

Im Rathaus ist auch Katrin Schütz (CDU), Staatssekretärin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg - wie fasst sie die ersten Hochrechnungen auf? "Positiv. Wir haben eine gesteigerte Wahlbeteiligung." Die drittstärkste Kraft habe man sich anders vorgestellt, insgesamt könne man aber zufrieden sein, so Schütz. In Hinblick auf das gute Abschneiden der AfD sagt Schütz, man müsse sich fragen, warum es nicht gelungen sei, die Menschen abzuholen.

Derweil werden die vorläufigen Zwischenergebnisse der Zweitstimmen an die Wand geworfen: Nach 188 von 258 ausgezählten Wahlbezirken konnte die CDU 26,9 Prozent der Karlsruher Wählerstimmen einfahren, die Grünen liegen aktuell mit 17,9 Prozent vor der SPD (17,2 Prozent). Die AfD holt 11,2 Prozent, die FDP 11,6 Prozent, Die Linke 10 Prozent.

20.13 Uhr: AfD wird drittstärkste Kraft im Bundestag

Inzwischen sind 158 der 258 Wahlbezirke ausgezählt: Noch führt Ingo Wellenreuther mit 28,1 Prozent, doch Parsa Marvi holt auf - er liegt bei 24,3 Prozent. Die Grünen holen bislang 16,4 Prozent, die FDP 8,3 Prozent, die AfD 11,3 Prozent und die Linke 7,8 Prozent.

Gewinner des Wahlabends ist die Alternative für Deutschland (AfD): Sie wird nach den ersten Prognosen drittstärkste Kraft im Parlament. "Ich freue mich riesig über das bundesweite Ergebnis", so Karlsruher Direktkandidat im Gespräch mit ka-news, "wir haben in den letzten Tagen auf der Straße den Stimmungsumschwung gespürt." Chancen auf das Direktmandat rechnet sich Bernhard nicht aus. Aber er könne über die Landesliste in das Parlament einziehen, sofern die AfD in Baden-Württemberg über elf Prozent erreiche, so Bernhard.

20 Uhr: FDP freut sich über Wiedereinzug

Bei der FDP ist die Freude über die Umfragewerte groß: Man habe sich das gute Ergebnis erarbeitet und die Menschen mit ihren Thesen überzeugen können, so Karlsruher Stadtrat Thomas H. Hock."Ich freue mich, dass wir zurückgekehrt sind und jetzt geht die Arbeit erst richtig los."

Bürgermeister Michael Obert (FDP): "Ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge, warum die FDP gut abgeschnitten hat: Einmal, dass die liberalen Wähler gemerkt haben, dass etwas im Bundestag fehlt und dass die FDP auch ein bisschen seriöser geworden ist, als sie es vor vier Jahren noch war." Auf die Fragen was die neue Inhalte sind? Die FDP habe sich ein neues Profil aufgebaut: Sie setzen mehr auf Bildung, Rechtsstaatlichkeit, Digitalisierung

19.43 Uhr: Grüne erleichtert über gutes Ergebnis

Stimmen aus dem Karlsruher Rathaus zu den ersten bundesweiten Hochrechnungen: "Ich freue mich über das Ergebnis", so Sylvia Kotting-Uhl, "9,4 Prozent waren nach den Umfragewerten der letzten Wochen nicht zu erwarten - auch nicht für sehr optimistische Grüne wie ich es eine bin." Das gute Ergebnis habe der Karlsruher Direktkandidatin einen Freudenschrei entlockt.

Staatssekretärin Gisela Splett, ebenfalls Grüne, ist erleichtert über das gute Ergebnis. Sie bedauert jedoch, dass es den Grünen nicht gelungen sei, eigene Themen nach vorne zu stellen. Für Thorsten Ehlgötz, CDU-Stadtrat, ist der Verlust von 10 Prozentpunkten enttäuschend: "Die Sektkorken knallen natürlich nicht, aber wir hoffen noch, dass Ingo Wellenreuther das Direktmandat erringen wird." Das gute Ergebnis der AfD müsse nun analysiert werden und die Frage beantwortet werden, warum Wähler abgewandert von den großen Volksparteien SPD und CDU abgewandert sind.

19.10 Uhr

18.04 Uhr: Erste bundesweiten Prognosen sind da

Die ersten Karlsruher Hochrechnungen sind da: Das vorläufige Zwischenergebnis der Erststimmen nach 8 von 258 Wahlbezirken lautet wie folgt: Ingo Wellenreuther holt die meisten Stimmen in Karlsruhe (36,5 Prozent), Parsa Marvi (SPD) holt noch 22 Prozent, 12 Prozent gibt es für Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) und Michael Theurer (FDP), Marc Bernhard (Afd) holt 11,4 Prozent, Michel Brandt kann 5,2 Prozent der Karlsruher Wählerstimmen auf sich vereinen.

Die ersten bundesweiten Hochrechnungen sind da: 32,5 Prozent für CDU/CSU, 20 Prozent für SPD, 9 Prozent für Linke, 9,5 Prozent für Grüne, 10,5 Prozent für die FDP und 13,5 Prozent für die AfD. Vereinzelten Applaus gibt es für das Ergebnis der AfD.

Die CDU verliert im Vergleich zum Vorjahr 7,6 Prozentpunkte, die SPD 5,7. Die Grünen konnten im Vergleich zu 2013 1,1 Prozentpunkte zulegen. Eine Jamaika-Koalition (CDU/CSU, FDP und Grüne) wäre demnach rein rechnerisch möglich.

17.52 Uhr: Hallo aus dem Karlsruher Rathaus

Hallo aus dem Karlsruher Rathaus. So langsam füllt sich der Bürgersaal. Die ersten Prognosen werden um 18 Uhr erwartet. Ab 18 Uhr wird die Auszählung der Erst- und Zweitstimmen durchgeführt. Nach und nach werden die Ergebnisse für den Wahlkreis 271 Karlsruhe-Stadt veröffentlicht.

Noch gibt es keine Zahlen zu den Ergebnissen, aber die Wahlbeteiligung im Südwesten ist höher als 2013: In Stuttgart, Freiburg und Pforzheim lag die Wahlbeteiligung über den Zahlen von 2013. Karlsruhe allerdings nicht: Hier hatten Stand 12 Uhr 25,01 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. 2013 waren es zur gleichen Zeit bereits 25,4 Prozent. Die Briefwähler sind mit eingerechnet. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2013 in Karlsruhe bei 72,9 Prozent.

209.000 Personen sind im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt wahlberechtigt. Bei den vergangenen Wahlen konnte Ingo Wellenreuther das Direktmandat im Karlsruher Wahlkreis gewinnen (2005, 2009, 2013). Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) und Karin Binder (Die Linke) zogen über die Landes­lis­ten ihrer Parteien in den Bundestag ein.

Aktuelle Umfragen sehen einen Sieg der CDU und die SPD auf Platz Zwei: Bei der aktuellen Forsa-Umfrage vom 22. September liegt die Union bei 36 Prozent und die SPD bei 22 Prozent. Als drittstärkste Kraft folgt die AfD (11 Prozent), dann FDP und Linke (jeweils 9,5 Prozent) - die Grünen bilden das Schlusslicht mit 7 Prozent.

