Die heiße Phase im Wahlkampf zur Bundestagswahl am 24. September ist eingeleitet. Die Parteien machen ordentlich Werbung und schicken ihre Spitzenpolitiker auf Wahlkampftour in die Städte. ka-news gibt einen Überblick, welche Spitzenpolitiker in Karlsruhe vorbeischauen.

CDU

Vom Auftritt der Spitzenpolitiker ihrer jeweiligen Parteien erhoffen sich natürlich auch die Kandidaten, die für den Stadtkreis Karlsruhe antreten, eine gute Ausgangssituation für die Wahl in rund vier Wochen. Ingo Wellenreuther, seit 2002 Bundestagsabgeordneter, tritt für die CDU im Stadtkreis Karlsruhe an.

Er muss allerdings als einziger Karlsruher Kandidat ohne die Unterstützung seiner Spitzenkandidatin auskommen. Obwohl Kanzlerin Angela Merkel in vielen Großstädten in Baden-Württemberg auf Wahlkampftour sein wird, steht die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs nicht in ihrem Terminkalender.

Martin Schulz und Heiko Maas, SPD

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz versucht als dritter Kandidat der Sozialdemokraten Amtsinhaberin Angela Merkel an der Regierungsspitze abzulösen. Doch vom anfänglichen Schulz-Effekt hat mittlerweile etwas offenbar nachgelassen: In aktuellen Umfragen konnte Schulz mit seinen Sozialdemokraten zuletzt zwar wieder etwas Boden gut machen, dennoch liegen er und die SPD aktuell hinter der CDU.

In Karlsruhe ist Martin Schulz (61) am Samstag, 16. September zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Friedensplatz vor dem ZKM zu Gast und spricht über das Wahlprogramm der SPD. Bereits am Dienstag, 22. August, kommt ein anderer Spitzenpolitiker der SPD in die Fächerstadt: Bundesjustizminister Heiko Maas wird im Café Oxford in der Karlsruher Kaiserstraße vor Ort sein und mit dem Karlsruher Spitzenkandidaten der SPD, Parsa Marvi, über die Themen Fake News, Hasskommentare und Meinungsfreiheit im Internet diskutieren.

Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, Grüne

Katrin Göring-Eckhardt (51) wurde gemeinsam mit Parteikollege Cem Özdemir (51) von den Grünen als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl aufgestellt. Am kommenden Freitag, 25. August kommt sie nach Karlsruhe zum Durlacher Turmberg. Parteikollege Özdemir wirbt am Montag, 11. September ab 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal für das Wahlkampfprogramm der Grünen.

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident wirbt in Karlsruhe für die Grünen bei der Bundestagswahl. Winfried Kretschmann (69) tritt am Freitag, 15. September ab 17.30 Uhr gemeinsam mit der Karlsruher Bundestagskandidatin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl im Tollhaus auf.

Christian Lindner, FDP

Nach vierjähriger Abstinenz will die FDP zurück in den Bundestag - mit Christina Lindner! Der 38-jährige ist seit Ende 2013 Parteivorsitzender und bei der Bundestagswahl Spitzenkandidat der Freien Demokraten. Um für die Forderungen und Ziele der Liberalen zu werben, kommt Lindner am Mittwoch, 20. September gegen 16 Uhr zum Friedrichsplatz.

Dietmar Bartsch, die Linke

Ebenfalls mit zwei Spitzenkandidaten zieht die Linkspartei in den Bundestagswahlkampf 2017. Sahra Wagenknecht (48) und Dietmar Bartsch (59) sollen als Parteivorsitzende die Linken zum dritten Mal in Folge in den Bundestag bringen. Spitzenkandidat Bartsch kommt am Mittwoch, 6. September zu einer Kundgebung in die Fächerstadt. Ab 16 Uhr wird Bartsch am Kirchplatz St. Stephan in Karlsruhe über das Wahlprogramm der Linkspartei sprechen.

Beatrix von Storch, AfD

Mit Alice Weidel (38) und Alexander Gauland (76) schickte auch die AfD eine Doppelspitze in den Wahlkampf. In Karlsruhe direkt wird es jedoch keinen Auftritt der beiden Spitzenkandidaten geben. Stattdessen schickt die Alternative für Deutschland ihre stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch. Sie soll am Freitag, 1. September, ab 19 Uhr das Wahlprogramm der AfD in der Europahalle Karlsruhe präsentieren.