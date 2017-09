Die Wahlurnen sind geleert, die Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis zeigt wie gespalten das Land ist. Während die "kleineren" Parteien stark zulegen, müssen CDU und SPD starke Verluste hinnehmen - auf regionaler und nationaler Ebene. Ein Stimmungsbild bei den Karlsruher Parteien.

Das Volk hat den sogenannten "Volksparteien" einen ordentlichen Denkzettel verpasst. Während es die Union aus CDU/CSU bundesweit nur auf magere 33 Prozent schaffte, wurde die SPD mit 20,5 Prozent abgewatscht. In Karlsruhe war die CDU mit 27,9 Prozent fast zehn Prozent schlechter als noch vor vier Jahren (37,5 Prozent). Die SPD (16,9 Prozent) verlor in Karlsruhe im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 5,8 Prozent. Gewinner in Karlsruhe waren die Koalitionsparteien FDP, Grüne, AfD und die Linkspartei, die alle an Stimmen gewonnen haben.

Karlsruher SPD und CDU erleben "Licht und Schatten"

"Das Erststimmenergebnis der Karlsruher SPD mit fast 38.000 Stimmen ist landesweit unter schwierigen Bedingungen sehr vorzeigbar", sagt der SPD-Direktkandidat Parsa Marvi auf ka-news Nachfrage. Man habe vor Ort gut gearbeitet und sich mit aller Kraft gegen den immer schlechter werdenden Bundestrend gestemmt, erklärt Marvi.

"Auf Bundesebene muss die SPD nun in der Opposition erneuern und die Führungsrolle in der Opposition übernehmen. Die Sozialdemokratie muss laut Marvi eine neue Vision vermitteln und dringend aus den Fehlern der 2017er Kampagne von Martin Schulz lernen. "Die Große Koalition schadet als Dauereinrichtung unserer Demokratie." CDU/ CSU, FDP und Grüne sollten sich um eine harmonische Regierung bemühen, so Marvi. Das nächste Ziel der Karlsruher SPD ist nach eigenen Angaben die Kommunalwahl 2019. "Dort wollen wir unser Ergebnis ausbauen", so der Sozialdemokrat.

"Ich freue mich sehr, dass ich den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt zum fünften Mal im Deutschen Bundestag vertreten darf und zum vierten Mal in Folge das Direktmandat erringen konnte", erklärt CDU-Direktkandidat Ingo Wellenreuther der seit 2002 im Bundestag vertreten ist. "Ich werde die Karlsruher Interessen in der größten Fraktion im Deutschen Bundestag weiterhin mit großem Engagement vertreten", versichert Wellenreuther auf ka-news Nachfrage.

Gleichzeitig wies Wellenreuther auf die deutlichen Verluste der CDU im Bund und im Land. Diese hätten sich natürlich auch auf die Erststimmen-Ergebnisse in den Wahlkreisen ausgewirkt, so Wellenreuther. Nun gelte es, sich über die Ursache dieser Verluste und das Abschneiden der Unionsparteien gründlich und offen zu diskutieren.

Freunde bei den "kleinen Parteien"

"Wir sind sehr glücklich!" heißt es im Statement der FDP. In Karlsruhe habe man gezeigt, dass sich die gute Arbeit vor Ort auszahlt habe. Damit könne man jetzt gestärkt auf die Kommunalwahl 2019 blicken, so die Karlsruher FDP-Spitze. Auf Bundesebene gehen die Glückwünsche nach Berlin. "Die Kollegen im Genscher-Haus haben die letzten Monate viel gearbeitet und wurden nun belohnt." Den politisch Agierenden wünsche man von Karlsruhe aus Besonnenheit und Kraft bei der Bildung einer Regierung mit diesem wunderbaren Ergebnis im Rücken.

Die Karlsruher Linke freut sich über das gute Wahlergebnis in Karlsruhe (9,6 Prozent) und Baden-Württemberg (6,4 Prozent) sowie den Einzug ihres Kandidaten Michel Brandt in den Bundestag. "Unsere Politik für Frieden und soziale Gerechtigkeit hat sowohl in Karlsruhe als auch im ganzen Land Unterstützung gefunden. Dafür möchte ich mich bei den Wählern herzlich bedanken", so Linke-Direktkandidat Michel Brandt. In ihrem Statement unterstrich die Linkspartei aber auch ihre Kritik am Einzug der AfD in den Bundestag. Brandt möchte nach eigener Aussage mit seiner Partei auch in der Oppositionspolitik im Bundestag gegen die "nationalistischen und rechtsextremen Positionen der AfD" kämpfen.



Die Karlsruher Grünen und die AfD haben sich bisher gegenüber ka-news noch nicht zu den Ergebnissen der Bundestagswahl geäußert. Wir werden die Antworten nachreichen, sobald diese vorliegen.