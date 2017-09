Der Wahlsonntag neigt sich dem Ende zu - die Wahllokale haben geschlossen. Bis die ersten belastbaren Zahlen veröffentlicht werden, dauert es noch ein wenig. Wir halten Sie in diesem Artikel auf dem laufenden über die nationalen Zahlen und Stimmen aus Berlin.

+++ 19.18 Uhr +++

In Baden-Württemberg hat die CDU die Bundestagswahl erwartungsgemäß mit deutlichem Vorsprung gewonnen - allerdings mit dramatischen Verlusten. Nach einer SWR-Prognose kommt die Union am Sonntag auf 33,5 Prozent der Zweitstimmen und verliert damit im Vergleich zu 2013 (45,7 Prozent) dramatisch. Ein Minus von 12,2 Punkten. Laut SWR war es das schlechteste Ergebnisse der Partei bei einer Bundestagswahl.

Zweitstärkste Kraft wird demnach die Südwest-SPD mit 16 Prozent der Stimmen - ebenfalls mit Verlusten. Das sind 4,6 Prozentpunkte weniger als 2013 (20,6). Die Alternative für Deutschland (AfD) kann erheblich zulegen und landet bei 12,5 Prozent der Stimmen - nach 5,2 Prozent im Jahr 2013. Die FDP kann ihr Ergebnis von 2013 deutlich verbessern auf 13 Prozent (2013: 6,2). Die im Land regierenden Grünen legen 3 Prozentpunkte zu und liegen bei 14 Prozent. Die Linke kommt laut Prognose im Land auf 6,5 Prozent (2013: 4,8).

+++ 19.03 Uhr +++

Die ARD veröffentlicht nun eine dritte Hochrechnung (18.57 Uhr): CDU liegt demnach bei 33,1%, SPD bei 20,4%, AfD bei 13,2%, FDP bei 10,4%, Grünen bei 9,3% und die Linke bei 8,9%.

+++18.53 Uhr+++

Angela Merkel CDU: "Natürlich hatten wir uns ein besseres Ergebnis erhofft." Aber man habe das Ziel erreicht die stärkte Kraft zu werden und damit die Regierung zu bilden. Denn, wie Merkel betont: "gegen uns kann keine andere Regierung gebildet werden." Weiter gibt sie an, in den kommenden Jahren die Wähler der AfD zurück gewinne zu wollen, indem man ihre Ängste ernst nimmt und Lösungen anbietet, sowie durch "gute Politik."

+++18.45 Uhr +++

FDP-Frontmann Christian Lindner freut sich derweil, dass nach vierjähriger Abstinenz seine Partei wieder in den Bundestag einzieht: "Es gibt wieder eine Fraktion der Freiheit", so der Spitzenkandidat bei der Wahlparty.

+++18.36 +++

Martin Schulz (SPD) spricht von einem schweren und bitteren Tag für die deutsche Demokratie. Weiter: "Wir haben die Bundestagswahl verloren." Schulz kündigt weiter an, dass sie mit dieser, wenn auch geringen Prozentzahl, für die Prinzipien seiner Partei kämpfen.



Kürzer gehalten haben sich die Grünen Spitzenkandidaten Cem Ödzdemir und Katrin Göring-Eckhardt hielten sich dagegen in den ersten Stimmen auf der ARD eher kurz: Sie dankten all ihren Wählern. Weiter wolle man kein einfacher Partner im Bundestag sein.

Die Grünen haben nach aktuellen Zahlen gute Chancen, zusammen mit der stärksten Kraft CDU und der FDP eine "Jamaika-Koalition" zu bilden.

+++18.12+++

Die ARD hat gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut infratest eine erste Prognose veröffentlicht. Nach derzeitigem Stand (18 Uhr) kommt CDU/CSU 33,5%, SPD 21%, AfD 13%, FDP 10%, Grünen 9%, Linke 9% und sonstige 4,5%.

Damit hat die Union im Vergleich zum Vorjahr -9% erzielt, die SPD -5,7%, die Linke bei +0,4%, Grünen 1,1%, FDP 5,7%, AfD +8,8. Die anderen Parteien haben rund 1,3% verloren.

Hochrechnung bestätigt erste Zahlen

Nach den ersten Hochrechnungen (18.12) kommt die CDU auf 32,7%, SPD auf 20,2%, AfD auf 13,4%, FDP auf 10,5%, Grüne auf 9,4% und die Linke auf 8,9%. Damit bestätigt die Hochrechnung die Tendenz der ARD-Prognose.

Wie die Tagesschau nun weiter berichtet, will die SPD nach dieser Wahlniederlage in die Opposition gehen. Die große Koalition ist damit Geschichte.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

