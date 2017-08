Die Fächerstadt im Wahlkampfmodus: 2017 wird der neue Bundestag gewählt. Wer wird Karlsruhe in Berlin vertreten? Die ersten Parteien haben sich bereits auf ihre Kandidaten geeinigt.

Die Karlsruher Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 stehen fest. Hier sind die Kandidaten der Parteien, die nach aktuellen Umfragewerten auf mehr als drei Prozent der Stimmen kommen können, in der Übersicht:

Partei Karlsruhe-Stadt-Kandidat Karlsruhe-Land-Kandidat CDU Ingo Wellenreuther Axel E. Fischer SPD Parsa Marvi Patrick Diebold Die Linke Michel Brandt Klaus Huska Grünen Sylvia Kotting-Uhl Pascal Haggenmüller AfD Marc Bernhard Alexander Arpaschi FDP Michael Theurer Christian Jung

Aktualisierung, Dienstag, 22. November, 13 Uhr

Auch die FDP schickt einen Kandidaten ins Rennen: "Das zentrale Argument für die Wahl Donald Trumps war die Wut in der Mitte der Gesellschaft. Und genau für diese vergessene Mitte wollen wir uns einsetzen", so Michael Theurer, MdEP am vergangenen Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Donaueschingen.

Dieses und weitere Argumente rund um Digitalisierung, Europa und Steuerpolitik brachten Michael Theurer, Mittglied des Europaparlaments und Landesvorsitzender der Freien Demokraten-FDP Baden-Württemberg den Spitzenplatz auf der Landesliste zur Wahl des Bundestags im September 2017. Das berichtet der Verband in einer Pressemeldung.

"Mit dem Spitzenkandidaten in unserem Wahlkreis kommt Karlsruhe kommunal und überregional eine hohe Bedeutung zu. Ich freue mich auf den Wahlkampf", stellt Kreisvorsitzender Hendrik Dörr fest. "Auch unser Nachbarkreisverband Karlsruhe-Land ist mit Dr. Christian Jung auf Listenplatz 12 gut vertreten. Jetzt gilt es, das Vertrauen der 400 Delegierten vom vergangenen Wochenende zu bestätigen und das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zu gewinnen", so Dörr abschließend.

Aktualisierung, Freitag, 11. November, 13.30 Uhr

Die Mitglieder des Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt haben den Stadtrat und stellvertretende Kreissprecher Marc Bernhard zum AfD Kandidaten im Wahlkreis Karlsruhe Stadt für die Bundestagswahl 2017 gewählt. Der 44-jährige Geschäftsführer eines IT-Unternehmens konnte sich in der Abstimmung gegen einen Mitbewerber klar durchsetzen. Das berichtet die Partei in einer Pressemeldung.

In seiner Rede betonte der Vater von zwei kleinen Kindern, dass es bei der Bundestagswahl nächstes Jahr einen radikalen Politikwechsel geben müsse, um unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft in unserem Land zu ermöglichen. Des Weiteren plädierte er für die Einführung von Bürgerentscheiden auf allen Ebenen. "Wenn das Volk in unserem Land wirklich mitbestimmen dürfte, dann hätten wir Keines der großen Probleme, vor denen unser Land heute steht. Es gäbe keinen Euro, keine Asylkrise und auch keine Beitrittsverhandlungen mit der Türkei", so Bernhard wörtlich.

Aktualisierung, Montag, 24. Oktober, 16.45 Uhr

In diesem Monat hat der Kreisverband Karlsruhe-Land von der PARTEI seine Direktkandidaten gewählt. "Für den Wahlkreis Karlsruhe Land setzte sich Lars Hannemann gegen keinen Mitbewerber souverän durch", teilt die PARTEI in einer Pressemeldung mit.

Bei der Wahlkreisversammlung, vergangenen Samstag, riss er seine Wahlziele an: "Der Bau von Schnellbootkanälen hat weiterhin absolute Priorität. Kein Projekt verbindet Hochwasserschutz, besseren Nahverkehr sowie wirtschaftlichen Fortschritt besser miteinander."

Landesvorstandsmitglied Lesser sowie der Karlsruher Stadtrat Max Braun wünschten dem Gewählten alles Gute. "Einen Besseren konnten wir absolut nicht finden", merkte Lesser an. Braun ergänzte schmunzelnd: "Wenigstens hat er hat einen schönen Bart."

Aktualisierung, Donnerstag, 13. Oktober, 14 Uhr

Wie die Karlsruher Grünen in einer Pressemeldung angeben, wählte die Partei auf ihrer Mitgliederversammlung wählten ihre Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl zu ihrer Kandidatin für die Bundestagswahl im kommenden Jahr.

"Mit über 95 Prozent Ja-Stimmen erreichte Sylvia Kotting-Uhl - wie schon bei ihrer letzten Nominierung vor vier Jahren - ein Traumergebnis, was den großen Rückhalt für ihre politische Arbeit innerhalb der Partei bestätigt", so ein Sprecher der Partei weiter.

Ursprungsmeldung, 9. Oktober, 21 Uhr

Der Kandidat der Karlsruher CDU steht schon seit Juli fest: Die Christdemokraten schicken ihren amtierenden Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther ins Rennen. Der KSC-Präsdient wurde von den CDU-Mitgliedern Anfang Juli in der Knielinger Sängerhalle mit 89 Prozent der Stimmen nominiert.

Nun stehen weitere Kandidaten fest: Wie die Karlsruher SPD in einer Pressemitteilung erklärt, wurde am Mittwochabend Parsa Marvi, Fraktionsvorsitzender der SPD im Karlsruher Gemeinderat, mit 97 Prozent zum Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt gewählt. Das Zeil sei es, ein Direktmandat anzustreben, so die SPD.

Auch den Linken steht der Kandidat inzwischen fest: Michel Brandt wurde am Mittwoch ohne Gegenstimme zum Bundestagskandidaten für Karlsruhe gewählt. Wie die Linke in ihrer Pressemitteilung erklärt, standKarin Binder, die Karlsruhe drei Legislatorperioden in Berlin vertreten hat, nicht mehr zur Wahl.

Wer für die Grünen in den Bundestagswahlkampf zieht, entscheidet sich am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, im Verdi-Haus. Dem Kreisvorstand liegt nach eigener Aussage die schriftliche Bewerbung der Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl vor. Die Entscheidung liegt dann bei den Grünen-Mitgliedern.