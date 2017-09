vor 39 Minuten Karlsruhe Bundestagswahl 2017: Karlsruher Direktkandidaten im Porträt

Am 24. September wird der neue Bundestag gewählt. In Karlsruhe kämpfen die Kandidaten um den direkten Einzug in das Parlament. Hinter welchen Namen sollen die Karlsruher in der Wahlkabine ihr Kreuz setzen? Hier gibt es die Direktkandidaten in der Übersicht.