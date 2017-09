Welche Regierung wird Deutschland in den kommenden vier Jahren regieren? Am Sonntag sind Bundestagswahlen - erste Hochrechnungen, Ergebnisse und Stimmen aus Karlsruhe gibt es ab 18 Uhr bei ka-news im Live-Ticker. Und das erwartet Sie am Sonntag:

Den Tag über, also auch schon vor 18 Uhr, werden wir immer wieder über die Wahlbeteiligung in Deutschland, aber vor allem auch in den Karlsruher Wahllokalen informieren. Erste Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl gibt es ab 18 Uhr, wenig später folgen dann die ersten Hochrechnungen basierend auf den ersten Auszählungsergebnissen. ka-news hält Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

Besonderes Augen merk richten wir dabei natürlich auf die Karlsruher Ergebnisse und die Karlsruher Bundestagskandidaten und hierfür direkt aus dem Rathaus berichten. Können Ingo Wellenreuther (CDU) und Sylvia Kotting-Uhl (Grüne) ihre Direktmandate verteidigen? Wie viele Erststimmen bekommen die Kandidaten von SPD und Die Linke, Parsa Marvi und Michel Brandt? Wie wird FDP-Kandidat Michael Theurer abschneiden? Wie wird das Ergebnis für die Alte rnative für Deutschland aussehen? Ein vorläufiges Endergebnis wird für 21.30 Uhr erwartet.

Bundestagswahl 2017: Erste Ergebnisse ab 18 Uhr

Erste Ergebnisse einzelner Karlsruher Wahlbezirke werden ab 19.30 Uhr erwartet. Die Feststellung des vorläufigen Ergebnisses des Wahlkreises 271 Karlsruhe-Stadt dauert es voraussichtlich bis nach 22 Uhr. Das amtliche Endergebnis für Karlsruhe stellt der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Erstem Bürgermeister Wolfram Jäger dann am Mittwoch, 27. September, um 15.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Marktplatz in öffentlicher Sitzung fest.

Noch unsicher wen Sie wählen sollen? Wer die Kandidaten in Karlsruhe sind und wie sie zu Themen wie Asylpolitik oder Diesel-Affäre stehen können Sie in unserer Themenwoche zur Bundestagswahl nachlesen. In unserem Dossier zur Bundestagswahl haben wir außerdem alle unsere Artikel zur Bundestagswahl 2017 zusammengefasst.