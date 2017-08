vor 43 Minuten Karlsruhe Barrierefrei wählen: Karlsruhe klärt Fragen vor den Bundestagswahlen

Menschen mit einer Behinderung sollen im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September die Möglichkeit haben, sich intensiv mit dem Thema "Wählen in Karlsruhe" zu beschäftigen. Daher gibt es am Donnerstag, 17. August, von 13.30 bis 16.30 Uhr eine Informationsveranstaltung der Stadt Karlsruhe im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses am Marktplatz.