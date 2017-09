Zur Wahl des 19. Bundestages am heutigen Sonntag, 24. September, wendet sich Oberbürgermeister Frank Mentrup mit einem Aufruf an die Bevölkerung.

"Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher,

Sie sind mit rund 209.000 weiteren Wahlberechtigten am Sonntag, 24. September, aufgerufen, Ihr demokratisches Recht bei der Bundestagswahl 2017 wahrzunehmen. Bestimmen Sie aktiv mit, wer in den kommenden vier Jahren die Politik im deutschen Bundestag gestaltet. Am Sonntag stellen sich in 299 Wahlkreisen die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten zur Wahl. Sie bestimmen mit Ihrer Erststimme, welcher oder welche Wahlkreisabgeordnete(r) den 'Wahlkreis 271 - Karlsruhe-Stadt' in Berlin vertritt.

In unserem Wahlkreis stehen elf Bewerberinnen und Bewerber zur Auswahl. Die Zweitstimme können Sie für eine der 21 in Baden-Württemberg zugelassenen Landeslisten (Parteien) vergeben und bestimmen damit die Gesamtverteilung der Sitze auf die einzelnen Parteien im gesamten deutschen Bundestag.

Nehmen Sie daher Ihre Chance zur Mitgestaltung wahr: Gehen Sie am Sonntag, 24. September, zur Wahl und geben Ihre Stimme ab."

Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister