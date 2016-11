Erfolgreicher Podcast: Dieser Blogger spricht über alte Computerspiele

Der 2011 gegründete Podacast "Stay forever" ist ein (Audio-)Podcast und als solcher im Wesentlichen eine Serie von Gesprächen über alte Computerspiele zwischen Gunnar Lott und seinem ehemaligen Kollegen Christian Schmidt. "Es ist eine Art archäologische Expedition in die Computerspiel-Historie", erklärt Gunnar Lott. Pro Folge gibt es ein übergreifendes Thema und keine Regeln oder Rubriken - das kommt gut an, denn rund 50.000 Menschen lauschen den Gesprächen.

Der Titel des Podcasts "Stay forever" bezieht sich auf das Computerspiel "Impossible Mission" aus dem Jahr 1984, das als eines der ersten ein paar Sprachsätze aus den Lautsprechern bringen konnte. "Die Begrüßungsworte durch den Oberbösewicht Dr. Alvin Atombender, 'Another Visitor. Stay awhile, stay forever', waren für viele die allerersten von einem Computer gesprochenen Wörter, die gehört wurden", so Lott.

("Stay forever" - Fans von alten Computerspielen kommen hier auf ihre Kosten!)

Gebloggt hat Gunnar Lott allerdings schon früher: "Ich bin ja von Haus aus Journalist und habe schon immer gerne geschrieben. Meine Seite 'kaliban' war eines der 50 ersten deutschen Blogs und von 2002 bis 2015 ziemlich aktiv." Den Blog beschreibt Gunnar Lott als "richtiges Webtagebuch". Rund 3.000 Besucher folgten täglich, wenn Lott über die Absurditäten des Alltags schrieb. Aktuell ruht der Blog allerdings.

Woher kennt man dieses Gesicht?

Beim Flanieren durch die Karlsruher Innenstadt, könnte so manchem das Gesicht von Gunnar Lott bereits aufgefallen sein, denn er schmückt Plakate für die aktuelle Stadtmarketing-Kampagne "Karlsruhe. Sieh mit dem Herzen".

"Das Stadtmarketing hat für diese sehr schöne Kampagne einfach Menschen von der Straße gesucht und einen Aufruf gestartet. Ich habe zwei Fotos und ein paar Zeilen eingeschickt und wurde ausgewählt. Das war der Anfang und wohl auch das Ende meiner Model-Karriere", so Gunnar Lott.

(Er kam wegen des Berufes nach Karlsruhe - und blieb.)

Gunnar Lott war von 1998 bis 2007 einer der bekanntesten deutschen Journalisten mit dem Fachgebiet Videospiele. Er arbeitete als Chefredakteur von GameStar und hat das Konsolenheft GamePro und das Spieleentwicklermagazin Making Games gegründet und geleitet. Von Ende 2007 bis Ende 2010 verantwortete Gunnar Lott bei der IDG Entertainment Media GmbH als Director Online and New Business die operative Führung aller Webseiten (unter anderem gamestar.de) inklusive der Online-Produktentwicklung und der technischen Leitung.

Von Anfang 2011 bis Januar 2012 leitete Gunnar Lott bei der Onlinespielefirma Gameforge AG in Karlsruhe die Presseabteilung. Bis 2014 kümmert er sich beim Mobile Games-Startup "flaregames" um die Kommunikation. Danach gründete er seine PR-Agentur Visibility Communications.

Gunnar Lott ist aktuell auch an einer Crowdfunding-Kampagne über die Plattform Patreon beteiligt. Außerdem hat er noch einen kleinen Fußballblog "Niemals allein!" der sich allerdings ausschließlich mit Hannover 96 beschäftigt. "Nun, ich bin halt von da, was soll ich machen", erklärt Gunnar Lott. Zusätzlich bloggt Lott auch noch für "Technag" den Technologieblog des Cyberforums in Karlsruhe.