Badische Meile in Karlsruhe: Nahverkehr muss der Veranstaltung weichen

In Karlsruhe findet am kommenden Sonntagvormittag, 7. Mai, die 28. Auflage der "Badischen Meile" statt, zu der rund 6.500 Sportler erwartet werden. Während der Veranstaltung kommt es an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet entlang der Laufstrecke bis circa 12.30 Uhr zu Beeinträchtigungen und Umleitungen des Verkehrs.