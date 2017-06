Die heißen Temperaturen konnten die Läufer beim diesjährigen B2Run nicht abhalten: 8.200 Teilnehmer machten sich auf die rund sechs Kilometer lange Strecke durch den Schlossgarten oder im Anschluss an die After-Run-Party im Wildparkstadion.

"Die Begeisterung für den 'B2Run' ist in Karlsruhe einfach toll", freute sich "B2Run"-Standortleiter Nils Goldstein: "Von Jahr zu Jahr erleben wir hier eine Steigerung." 8.200 Teilnehmer aus 400 Unternehmen hatten sich gemeldet: neuer Teilnehmerrekord für Karlsruhe.

"Heiß und schwül war es, aber zum Glück gab es unterwegs viele Getränke", freuten sich etliche Läufer – und einige leerten sich die Flüssigkeit auch über den Kopf. "Eine gute Strecke, faire Mitläufer, was will man mehr?", freute sich ein Läufer, der "im Mittelfeld ankam. Schreiben sie das bitte", wie er schmunzelnd anmerkte.

Denn ob DAX-Unternehmen oder Einzelhändler, Azubi oder Vorstand, Walker oder ambitionierter Läufer: Beim "B2Run" kann eben jeder mitlaufen, klares Indiz, dass Wirtschaft und Mitarbeiter mit der Sportstadt Karlsruhe verbunden sind. Jannik Arbogast, Team "fahrrad24", in 18:44 Minuten vor Semere Gaim, "S&G Automobil" (20:09 Minuten) und Lucas Bittigkoffer, "fahrrad24", in 20:13 Minuten – lautete das Ergebnis bei den Herren. Bei den Damen Simone Raatz, "die neue Welle", in 21:52 Minuten vor Natalie Wangler von "Zapf-Hof" (23:11) und Zane Grike vom "DB/VDES Team" (23:23).

"Ein toller Lauf", freut sich Arbogast, der seit Jahren auf dem Podium in Karlsruhe zu finden ist: "Habe versucht, früh wegzukommen vom Feld – und das hat geklappt", so sein Erfolgsrezept. "Ein harter Lauf, aber das Event macht Spaß", so Siegerin Raatz. "Es ist ein tolles Zeichen, dass so viele Unternehmen ihre Mitarbeiter für solch ein Event begeistern können", freute sich KSC-Präsident Ingo Wellenreuther MdB: "Das ist auch ein sichtbares Zeichen für den Wirtschaftsstandort und die Sportstadt Karlsruhe."

