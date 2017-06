vor 26 Minuten Karlsruhe B2Run Karlsruhe: Das ist die Lauf-Strecke 2017!

Am Dienstag, 20. Juni, heißt es wieder Laufschuhe schnüren und los durch das schönste Grün in Karlsruhe. Der Firmenlauf "B2Run" tourt durch ganz Deutschland und macht auch in Karlsruhe Halt. Zur Vorbereitung haben wir hier den Streckenplan für alle Läufer.