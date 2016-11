Sinkende Flüchtlingszahlen: Was bedeutet das für die Karlsruher LEA?

Anzeige

Während im gesamten Jahr 2015 rund 98.000 Asylsuchende nach Baden-Württemberg kamen, waren es nach Aussage des Landesinnenministeriums bis Ende Oktober 2016 etwa 30.000. Alleine im Oktober 2015 kamen über 17.000 Zuwanderer nach Baden-Württemberg, im Oktober 2016 waren es weniger als 1.500 Menschen.

Trotz der momentan niedrigeren Zugangs zahlen sei ein Wiederanstieg des Flüchtlingszugangs in den kommenden Monaten und Jahren nicht vollkommen auszuschließen. "Wir wollen angesichts der weltweiten Fluchtbewegungen Vorsorge für die Zukunft treffen. Deshalb schaffen wir ein flexibles System, das sich an den konkreten Zugangszahlen orientiert. Wir wollen aber zuvörderst alles dafür tun, dass die Zugangszahlen auf niedrigem Niveau bleiben", so Innenminister Thomas Strobl.

Bis zu 1.000 Menschen in der LEA in Karlsruhe

Das Innenministerium habe den Entwurf für ein bedarfsgerechtes, zugangsorientiertes, flexibles und atmendes System der Erstaufnahme von Flüchtlingen erarbeitet, so der Innenminister. Dieser Entwurf soll nun mit allen Betroffenen beraten werden. Nach der vom Innenministerium erarbeiteten Standortkonzeption soll es im Land langfristig ein Ankunftszentrum und in den vier Regierungsbezirken je eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) geben.

Zentraler Baustein für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Baden Württemberg wird laut Ministerium auch in Zukunft ein Ankunftszentrum sein. Das bestehende Ankunftszentrum wird vorübergehend im Patrick Henry Village in Heidelberg fortgeführt. Und Karlsruhe? Pro Regierungsbezirk ist eine LEA vorgesehen, heißt es in der Pressemeldung des Ministeriums. Das Innenministerium plant derzeit mit Karls ruhe, Ellwangen, Sigmaringen und Freiburg.

Ab dem Jahr 2020 stünden nach dem vorgelegten Entwurf damit bis zu 8.000 Plätze bei einer Regelbelegung und bis zu 16.000 Plätze bei einer Maximalbelegung zur Verfügung. Davon entfallen auf das Ankunftszentrum bis zu 3.500 Plätze, auf die LEA Karlsruhe bis zu 1.000 Plätze.

