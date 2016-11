Anzeige

Bis zu 100 Kinder und Jugendliche aus der LEA werden dabei von Ehrenamtlichen in einer ehemaligen Kaserne betreut. Die künftigen Schüler im Alter von 6 bis 16 Jahren sollen nicht nur Deutsch und Mathe lernen, sondern auch basteln, Fußball spielen oder musizieren dürfen. Das «Lernfreunde»-Projekt finanziert sich komplett aus Spenden.

Der Umgang mit der aktuellen Flüchtlingssituation ist ein stark polarisierendes Thema. Als lokales Medium sehen wir es als unsere Aufgabe an, objektiv über die Auswirkungen für Gesellschaft und Politik in Karlsruhe zu berichten. Meinungsfreiheit ist für uns ein hohes Gut, kontroverse Debatten ein Ausdruck lebendiger Meinungsvielfalt und ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Leider mussten wir in jüngster Vergangenheit feststellen, dass Emotionen eine sachliche Argumentation zunehmend unmöglich machten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den Kommentarbereich unter diesem Artikel geschlossen zu halten.



Asylsituation in Karlsruhe Mehr zum Thema