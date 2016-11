Start in die Weihnachtszeit: Karlsruher Adventskalender geht in die 10. Runde

Anzeige

Mit dem Verkauf des Kalenders wurden nach Aussage des Lions Club in den letzten neun Jahren schon über 165.000 Euro für benachteiligte Kinder in der Region Karlsruhe erlöst. Auch in diesem Jahr werde mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt, die konkret und zeitnah in Karlsruhe umgesetzt werden.

"Jeder Bürger und jedes Unternehmen, das den Karlsruher Adventskalenders zum Stückpreis von sechs Euro kauft, schenkt doppelte Freude: Zum einen werden benachteiligte Karlsruher Kinder und Jugendliche unterstützt und zum anderen kann der Kalender vielfältig als Geschenk eingesetzt werden", so der Lions Club. Jeder Kalender habe die Chance, einen der Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro zu gewinnen.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Alle Käufer haben eine doppelte Gewinnchance mit ihrem Adventskalender, denn jedes der 5500 Exemplare nimmt an der Zusatzverlosung eines weiteren Hauptpreises im Wert von 1.000 Euro teil. Der Verkauf startet ab sofort und die Gewinnernummern werden täglich vom ersten bis 24. Dezember auf ka-news und www.lions-karlsruhe-zirkel.de sowie in ausgewählten Geschäften veröffentlicht.

Mitmachen und gewinnen- so geht's:

Zum neunten Mal haben haben Sie die Chance, beim Karlsruher Adventskalender nicht nur etwas für den guten Zweck zu tun, sondern auch zu gewinnen. Die Adventskalender sind für fünf Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Thalia Buchhandlung im Ettlinger Tor Center

Thalia Buchhandlung, Kaiserstraße 167

Stephanus Buchhandlung, Herrenstaße 34

Burger Inneneinrichtung, Waldstraße 89

Buchhandlung Mächtlinger, Pfinztalstraße 36 Ab dem 1. Dezember werden die ausgelosten Gewinnnummern unter www.ka-news.de, www.lions-karlsruhe-zirkel.de sowie in ausgewählten Geschäften tagesaktuell veröffentlicht. Bitte beachten Sie: Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Karlsruher Adventskalender des Fördervereins des Lions Clubs Karlsruhe-Zirkel und nicht auf den "Glücks-Adventskalender" des Lions Clubs Karlsruhe-Fächer und des Leo-Clubs Karlsruhe! Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar ist nicht möglich, ebenso wenig ein Umtausch. Preise, die nicht bis zum 1. März 2016 abgeholt oder eingelöst wurden, verfallen.

