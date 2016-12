Krank sein macht in der Weihnachtszeit noch weniger Spaß als sonst. Damit das Immunsystem auch in der kalten Jahreszeit gestärkt bleibt, darf sich ein Gewinner seine Gesundheit professionell durchchecken lassen.

Weihnachtsstress, Erkältung oder zu fettiges Essen an den Feiertagen: Im Winter ist es besonders wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Bei Praeveneo Health Solutions in der Zähringer Straße in Karlsruhe kann man seinen Körper gründlich durchchecken lassen. Preaveneo verschenkt zu Weihnachten einen eintägigen Gesundheits-Check-up im Wert von über 1.000 Euro. Der Gewinner ist der Kalenderbesitzer mit der Nummer 4995. Herzlichen Glückwunsch!

Die persönliche Glückszahl wurde gezogen - wie geht es jetzt weiter? Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders bei den angegebenen Abholstellen abgeholt oder eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich. Bis zum 1. März 2017 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen.

Auch wenn die jeweilige Nummer nicht zum Zug kommt, das gute Gewissen bleibt: Alljährlich wird mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt. Jeder Bürger und jedes Unternehmen, das den Karlsruher Adventskalenders zum Stückpreis von sechs Euro kauft, schenkt doppelte Freude: Zum einen werden Kinder und Jugendliche in Karlsruhe unterstützt und zum anderen kann der Kalender als Geschenk eingesetzt werden. Jeder Kalender hat die Chance, einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro zu gewinnen.

Täglich gibt ka-news ab dem 1. Dezember die jeweiligen Gewinner-Zahlen bekannt. Alle Angaben ohne Gewähr.