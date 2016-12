Einen Monat lang Adventskalender-Schokolade und drei Tage Weihnachtsessen: Zum Ende des Jahres wird es Zeit, wieder mehr auf seinen körperlichen Zustand zu achten. Sport treiben ist dafür der richtige Weg.

Für Unzählige ist es ein fester Neujahrsvorsatz, in den kommenden Monaten fitter zu werden und gesünder zu leben. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist die Anmeldung in einem Fitnessstudio. Die heutigen Gewinner dürfen sich über je eine Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr im Gesundheitsclub "Dr. Bientzle" in Grötzingen freuen. Ob Yogakurs, Rückentraining oder Physiotherapie: Das Angebot ist breit gefächert. Folgende Kalendernummern haben gewonnen: 659 und 136. Herzlichen Glückwunsch!

Die persönliche Glückszahl wurde gezogen - wie geht es jetzt weiter? Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders bei den angegebenen Abholstellen abgeholt oder eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich. Bis zum 1. März 2017 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen.

Auch wenn die jeweilige Nummer nicht zum Zug kommt, das gute Gewissen bleibt: Alljährlich wird mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt. Jeder Bürger und jedes Unternehmen, das den Karlsruher Adventskalenders zum Stückpreis von sechs Euro kauft, schenkt doppelte Freude: Zum einen werden Kinder und Jugendliche in Karlsruhe unterstützt und zum anderen kann der Kalender als Geschenk eingesetzt werden. Jeder Kalender hat die Chance, einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro zu gewinnen.

Täglich gibt ka-news ab dem 1. Dezember die jeweiligen Gewinner-Zahlen bekannt. Alle Angaben ohne Gewähr.