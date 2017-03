Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitag gegen Nachmittag versehentlich alleine mit dem Zug von Landau nach Karlsruhe und von dort weiter nach Offenburg gefahren - dort landete sie bei der Bundespolizei. Eigentlich wollte sie zusammen mit ihrem Vater von Landau nach Mannheim fahren, doch auf dem Bahnsteig hatten sie sich aus den Augen verloren.

Wie die Polizei mitteilt, stieg die Elfjährige, in der Annahme, dass ihr Vater sich in einem Zug in Richtung Mannheim befand, kurzerhand alleine in einen Zug ein, der aber nach Karlsruhe fuhr.

Dort stieg sie dann in einen weiteren Zug, in der Annahme, dass dieser zurück nach Landau fährt, kam aber gegen 18 Uhr in Offenburg an und wurde dort vom Zugbegleiter der Bundespolizei übergeben. Nachdem das Mädchen den Beamten von ihrem Missgeschick erzählte, nahmen diese Kontakt mit der Polizei in Landau auf, welche den Vater an der Wohnanschrift aufsuchten.

Gegen 21 Uhr erschien dieser bei der Bundespolizei in Offenburg und beide fuhren gemeinsam zurück nach Landau - allerdings mit dem Auto.