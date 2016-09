Zwischen Waldstadt und Stutensee: Bauarbeiten führen zu Staugefahr

Anzeige

Bauende werde voraussichtlich am 29. Oktober sein, heißt es in der Meldung. Um dieses Ziel zu erreichen, werde bei Bedarf auch an Feiertagen, Wochenenden und - soweit technisch möglich - im Schichtbetrieb gearbeitet. Vorgesehen sei eine Bauphase für die westliche und eine für die östliche Fahrbahn.

"Während beider Bauphasen wird die L560, kommend von Karlsruhe nach Stutensee (Fahrtrichtung Norden), für den Durchgangsverkehr immer einstreifig befahrbar sein", teilt die Stadt mit. Zeitgleich dazu würden die Auf- und Abfahrtsrampen im Kreuzungsbereich L 560/L 604 auf Höhe Waldstadt und beim Gewerbegebiet Stutensee-Blankenloch von und zur Kopernikusstraße und Lorenzstraße voll gesperrt.

Tiefbauamt empfiehlt Umfahrung der Strecke

Die Auf- und Abfahrtsrampe zur L559 bei Stutensee, zur Anbindung an die beiden Nachbargemeinden Weingarten und Leopoldshafen, könne während der gesamten Bauzeit genutzt werden. Allerdings müssten Verkehrsteilnehmer mit erhöhter Staugefahr rechnen.

Die Erneuerungsarbeiten auf dem Teilabschnitt der L604 wickle das Tiefbauamt halbseitig ab, dabei werde der Durchgangsverkehr mittels Lichtsignalanlage geregelt. Bei beiden Bauphasen werden die Umleitungsstrecken für den aus Norden kommenden Fahrzeugverkehr entsprechend angepasst und führen schwerpunktmäßig über die L559, B 36 und L604 sowie Theodor-Heuss-Allee.

Die Verkehrsteilnehmer werden von der Stadt um Verständnis für die "nicht vermeidbaren Verkehrsbehinderungen" gebeten. Das Tiefbauamt empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, die Hauptverkehrszeiten möglichst zu meiden oder den Baubereich weiträumig zu umfahren und den ÖPNV zu nutzen. Informationen zur Straßenbaustelle finden sich unter www.mobilitaet.trk.de.