Wie die Karlsruher Polizei berichtet, hat ein 61 Jahre alter Falschfahrer am gestrigen Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Südtangente einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Aussage der Polizei wollte der Mann aus Karlsruhe mit seinem Opel Insignia an der Anschlussstelle Rheinhafen auf die Südtangente auffahren. "Vermutlich kam er aus Richtung der Starkstraße, fuhr an der dortigen Ampel allerdings nicht auf die Einfahrtspur in Richtung Osten, sondern bog nach links ab und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in der Ausfahrtspur", heißt es im Pressebericht.

Hier gelangte er dann auf die Fahrbahn in Richtung Westen (Rheinbrücke) und fuhr dort entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. In Höhe Kühler Krug bemerkte der Mann vermutlich seinen Fehler und wollte an der Einfahrtspur die Südtangente verlassen.

Hier kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem VW eines 35-jährigen Mannes, welcher in Richtung Westen auf die Südtangente einfahren wollte. Durch den Unfall wurde der Unfallverursacher schwer und der Fahrer des VW sowie sein 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe sucht Zeugen zu dem Unfall. Insbesondere Autofahrer, welche durch die Falschfahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.