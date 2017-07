Zusammenstoß beim Überholen: Frau bei Unfall in Auto eingeklemmt

Am Freitagmittag kam es gegen 12.40 Uhr auf der K4516 zwischen Knittlingen und Freudenstein zu einem Frontalzusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 42-jährige Autofahrerin ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug überholen wollen und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

In einer Pressemitteilung schildert die Polizei den Vorfall wie folgt: Die Frau befuhr die K4516 in Richtung Knittlingen. Während des Überholvorganges kollidierte sie frontal mit dem VW-Bus einer 35-jährigen Frau. Die Unfallverursacherin schleuderte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen den Überholten und wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Der VW-Bus kam von der Straße ab und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Auch der 73-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Gespannes geriet auf den Grünstreifen, wobei nach Polizeiangaben die Hälfte der Getreideladung seines Anhängers auf der Straße landete. Die Unfallverursacherin erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Die Fahrerin des VW-Busses, ihre zweijährige Tochter und der Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs blieben laut Polizei unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt zirka 15.000 Euro. Die K4516 war bis 16.30 Uhr gesperrt.