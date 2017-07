Die CDU Karlsruhe trauert um ihren langjährigen Vorsitzenden und ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Partei fordert deshalb eine offene Diskussion um ein Gedenken an Helmut Kohl in der Fächerstadt.

Demnach könnte schon bald ein Platz oder eine Straße in Karlsruhe seinen Namen tragen. "Sein Tod hat uns tief betroffen gemacht. Wir sind sehr traurig.", so der CDU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther. "Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, der Kanzler der Deutschen Einheit und ein großer Europäer", so Wellenreuther weiter.Helmut Kohl war 25 Jahre lang Vorsitzender der CDU Deutschlands. "Er hat die Partei geprägt wie kaum ein anderer ", würdigt Wellenreuther Kohls Verdienste für die Christdemokraten. Viele Mitglieder, seien damals seinetwegen in die CDU eingetreten.Wie die Union in einer Pressemitteilung bekannt gab, habe der Karlsruher CDU-Kreisvorstand in einer Sitzung den Wunsch geäußert, dass Helmut Kohl in Karlsruhe in besonderer Weise geehrt werden sollte. "Ein Platz oder eine Straße in Karlsruhe sollte seinen Namen tragen, um sein Wirken und seine historischen Dienste entsprechend zu würdigen", so Wellenreuther."Schön wäre eine räumliche Nähe eines nach Helmut Kohl benannten Platzes oder einer Straße zu einem künftigen Platz der Deutschen Einheit. Die CDU hofft bei ihrem Anliegen auch auf eine breite Unterstützung der Karlsruher Gemeinderäte. Auch die Karlsruher FDP hat nach dem Tode Helmut Kohls am vergangenen Freitag vorgeschlagen, die Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen