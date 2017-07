Am Montag stellten Verkehrsminister Winfried Hermann und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup ein neues Eckpunktepapier vor, das die Zukunft des "Karlsruher Modells" langfristig sichern soll. Doch die Vorgehensweise stößt an einigen Stellen auf Kritik. Oberbürgermeister Frank Mentrup verteidigt das neue Konzept.

Das neue Eckpunktepapier zwischen dem Land Banden-Württemberg und der Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) sieht vor, dass die derzeitigen langlaufenden Stadtbahn-Verbindungen von Karlsruhe ins Umland gekappt und durch klassische Eisenbahnverkehre ersetzt werden sollen.

Der Landtagsabgeordnete Tobias Wald (CDU, Wahlkreis Baden-Baden) kritisiert die mangelnde Einbindung Mittelbadens bei der Zukunftssicherung des "Karlsruher Modells". "So geht man nicht miteinander um", wird der CDU-Politiker in einer Pressemitteilung zitiert.

Nicht mehr umsteigefrei zwischen Baden-Baden und Bühl

Seit vielen Jahren arbeite man in der Region eng zusammen, um für die Menschen möglichst gute Stadtbahn-Verbindungen zu schaffen. "Auch deshalb gleicht es einem Schlag ins Gesicht, dass unsere mittelbadische Region nicht eingebunden wurde", reagierte Wald verärgert auf die künftigen Pläne von Land, Stadt und der AVG.

Der Landtagsabgeordnete teilt die Kritik aus Bühl und Sinzheim und kündigt seine Unterstützung an: Als "Treppenwitz" bezeichnete der CDU-Politiker die Situation, wenn die mit viel Geld gebauten Haltepunkte in Sinzheim und im Rebland nicht mehr von Stadtbahnen angefahren würden und auch Bühl und Achern nicht mehr umstiegsfrei erreichbar wären. "Genau darauf haben wir doch alle immer Wert gelegt."

Wird Mittelbaden abgehängt?

Wald zeigt in der Mitteilung zwar auch Verständnis dafür, dass sich die Stadt Karlsruhe und das Verkehrsministerium auf eine Lösung für das "Karlsruher Modell" verständigt haben, da das EU-Recht zu einer europaweiten Ausschreibung zwinge. Doch man hätte seiner Meinung nach zwingend alle Beteiligten an einen Tisch holen müssen. Die müsse man jetzt schnellstens nachholen, so Wald.

"Es sei nicht verwunderlich, dass viele Menschen jetzt verunsichert seien. Es stellen sich viele Fragen.", die nach Walds Auffassung schnell beantwortet werden müssen. Entscheidend werde sein, dass Mittelbaden ab dem Jahr 2022 in der gleichen Taktung bedient wird wie bisher.

"Das Land ist jetzt am Zug"

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag reagierte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup auf die Kritik. Man müsse sich die Frage stellen, was nun mit den Haltepunkten zwischen Baden-Baden und Bühl geschehe, denn diese würden bislang nur von der Stadtbahn angefahren. Mentrup sieht allerdings hier nicht die Stadt in der Pflicht. "Das Land ist aus meiner Sicht am Zug", stellt der Oberbürgermeister klar.

Der Landkreis werde sich mit einer klaren Forderung an das Land wenden, so Mentrup weiter. Ansonsten beurteilt er die Fortführung des Karlsruher Modells als echten Durchbruch. Dass das Land seine Vergabehoheit zugunsten der AVG eingeschränkt habe, sei nicht selbstverständlich.

Brief an Verkehrsminister ist verschickt

Noch am Freitag haben die vier CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia M. Felder (Rastatt), Norbert Beck (Freudenstadt), Willi Stächele (Kehl) und Tobias Wald (Baden-Baden) sich in einem gemeinsamen Schreiben an Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grünen) gewandt.

Die mittelbadischen Abgeordneten erneuern in dem Schreiben nach eigenen Angaben ihre Kritik an der mangelhaften Informationspolitik des Ministeriums und der Stadt Karlsruhe. Von dem am Montag vorgestellten Eckpunktepapier zur Zukunftssicherung des "Karlsruher Modells" sei ganz Mittelbaden überrascht worden.

Der Schreiben hat laut Mitteilung nur ein Ziel: Klarheit schaffen für die Menschen und einen attraktiven schienengebundenen ÖPNV in der Region sichern. "Das ist von Achern über Bühl und Baden-Baden sowie Forbach und Freudenstadt von herausragender Bedeutung - und zwar für Berufspendler und Schüler genauso wie für den Tourismus", so die CDU-Abgeordneten. Der sogenannte ländliche Raum dürfe gegenüber der Großstadt Karlsruhe keinesfalls vernachlässigt werden.