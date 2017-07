Am vergangenen Mittwoch erlebten Reisende von Karlsruhe nach Mannheim eine außergewöhnliche Zugfahrt. Der Grund: Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog ein Mann während der zirka 20-minütigen Fahrt im Intercityexpress insgesamt vier Mal die Notbremse. Und das war nach den Angaben der Polizei noch nicht alles.

"Weiterhin beleidigte der Beschuldigte mehrfach einen Reisenden und bestellte sich im Bordbistro etwas zu essen, konnte dies aber nicht bezahlen. Zu guter Letzt konnte er auch keine Fahrkarte für den Zug vorweisen," berichtet die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung.

Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Mannheim wurde der 61-Jährige durch Beamte der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Laut Polizei ist der aus Hessen stammende Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. "Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung, Betrug und Erschleichen von Leistungen eingeleitet," so die Polizei weiter. Durch die Schnellbremsung seien keine Reisenden verletzt worden. Zwei Züge erhielten demnach allerdings Verspätungen von zirka 20 Minuten.